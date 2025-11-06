센코, 글로벌 시장 공략 강화…중동·유럽 전시회 참가

가스센서 및 산업용 가스감지기 전문기업 센코 센코 347000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,075 전일대비 15 등락률 +0.73% 거래량 79,483 전일가 2,060 2025.11.06 11:36 기준 관련기사 [특징주]센코, 中 AI반도체 '화웨이·SMIC' 뚫었다…캠브리콘 수혜 기대감도[클릭 e종목]"센코, 美·中 매출 확대에 2분기 턴어라운드 기대"센코, 작년 영업익 27억…전년비 21% 증가 전 종목 시세 보기 close 는 최근 중동 아부다비에서 열린 'ADIPEC 2025'와 독일 뒤셀도르프에서 열린 'A+A 2025' 전시회에 참가했다고 6일 밝혔다. 글로벌 파트너들에게 자사 최신 가스감지 기술과 신제품을 선보이며 중동 및 유럽 시장 확대를 위한 행보를 본격하는 것이다.

이번 전시회에서 센코는 반도체 및 산업안전 시장을 대상으로 한 적외선(NDIR) 기반 가스센서 및 관련 반도체용 경보기 및 휴대용 복합가스감지기 라인업을 비롯해, 신규 VOC 측정기 'Vpro' 등을 함께 공개했다. 이들 신제품은 휴대성과 네트워크 연결성을 강화해, 대규모 산업현장에서도 실시간 모니터링과 효율적인 안전관리 체계를 구축할 수 있다는 점에서 높은 관심을 받았다.

센코는 이번 전시회 참가를 통해 중동 지역의 주요 석유·가스 플랜트 고객사와의 협력을 강화하고, 독일 및 유럽 각국의 산업안전기기 전문 고객사들과의 신규 파트너쉽 구축을 적극 추진 중이다. 회사는 이러한 현지 네트워크를 기반으로 향후 글로벌 시장 내 공급망을 확장하고, 첨단 기술 중심의 제품 포트폴리오를 더욱 강화할 계획이다. 유럽시장에서는 매년 30% 이상의 매출 증가율을 보이고 있다. 중동 시장에서는 현지에 SENKO MEA 자회사 설립을 위한 준비 중이다.

하승철 센코 대표는 "ADIPEC과 A+A는 전 세계 산업안전 및 에너지 시장의 핵심 전시회로, 글로벌 고객들에게 센코의 기술력과 신제품을 직접 소개할 수 있는 중요한 기회였다"며 "앞으로도 현지 파트너들과의 긴밀한 협력을 통해 중동과 유럽 시장 점유율을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





