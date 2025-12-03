본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

센코, 2025년 무역의 날 '1000만불 수출의 탑' 수상

유현석기자

입력2025.12.03 14:33

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가스 센서 토탈 솔루션 기업 센코 는 산업통상자원부와 한국무역협회(KITA)가 주최한 '2025년 무역의 날' 기념식에서 '1000만불 수출의 탑'을 수상한다고 3일 밝혔다. 이번 수상은 최근 1년간 해외 시장에서 거둔 수출 성과와 글로벌 시장 확대 노력이 공식적으로 평가받은 결과다.

센코, 2025년 무역의 날 '1000만불 수출의 탑' 수상
AD
원본보기 아이콘

센코의 이번 수상은 단순한 수출 실적을 넘어, 센서 국산화 기반의 자체 기술력과 이를 바탕으로 한 글로벌 시장 개척 역량을 인정받았다는 점에서 의미가 있다. 센코는 2013년 300만불, 2022년 700만불 수출의 탑에 이어 올해 1000만불 수출의 탑을 수상하며, 지난 10여 년간 글로벌 시장에서의 꾸준한 성장세와 기술 경쟁력을 다시 한번 입증했다.


센코 관계자는 "이번 1000만불 수출의 탑 수상은 단순한 숫자 이상의 의미를 갖는다"며 "10년 넘게 쌓아온 신뢰와 기술력이 결실을 맺었고, 향후 글로벌 도약을 위한 기반이 더욱 견고해졌다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

이어 "센코는 북미·유럽·아시아 등 주요 지역에서 판매 채널을 지속적으로 확대하고, 현지 법인 역량 강화와 신제품 개발을 통해 신규 시장 개척도 더욱 공격적으로 추진할 것"이라며 "글로벌 안전·환경 솔루션 기업으로의 성장을 가속화하겠다"고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이 자격증 있으면 월 400만원?"…기업들이 돈 더 얹는 '핵심 스펙' 정체

"韓 가면 꼭 가야 해" 외국인 구매액 1兆 달성한 화장품 성지

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

쿠팡의 허술한 보안…퇴직자가 수개월 회사 채팅 엿봐

지난해 태어난 신생아 기대수명 83.7년

새로운 이슈 보기