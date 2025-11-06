광명시 '층간소음 갈등관리' 경기도 최우수 사례에 선정

시민 스스로 갈등 이해하고 해결하는 역량 강화 체계 구축

박승원 시장 "선제적 갈등 관리로 행복한 공동체 만들 것"

광명시의 층간소음 갈등 관리 정책이 경기도 최고의 정책에 뽑혔다.

광명시는 경기도가 주최한 '2025년 공공갈등관리 우수사례 경진대회'에서 '층간소음갈등해소지원센터 운영을 통한 입주민 갈등 해소'를 주제로 최우수상을 받았다고 6일 밝혔다.

박승원 광명시장(가운데)이 '층간소음갈등해소지원센터 운영' 사례로 경기도 공공갈등관리 우수사례 경진대회에서 최우수상을 받은 직원들을 격려하고 있다. 광명시 제공

시는 이번 수상이 2013년 전국 지방정부 최초로 설치한 '층간소음갈등해소지원센터'를 중심으로 시민이 참여하고 스스로 해결하는 갈등관리 체계를 정착시킨 점을 높이 평가받은 결과라고 설명했다.

시의 층간소음갈동해소지원센터는 ▲민원 상담 ▲당사자 간 협의·조정 ▲예방 교육 ▲홍보물 제작 등 4단계 종합지원체계로 공동주택 내 소음 갈등을 체계적으로 관리하고 있다.

센터는 특히 단순한 분쟁 조정에 그치지 않고 대상별 맞춤형 교육과 시민 참여형 체험활동을 통해 시민 스스로 갈등을 이해하고 해결할 수 있는 역량을 키우는 데 주력하고 있다.

대표적인 것이 초등학생을 대상으로 한 층간소음 모의재판, 층간소음 예방 문패 만들기 등 다양한 참여형 교육 프로그램이다. 공동주택 관계자들에게는 모의 층간소음관리위원회, 연극 등 몰입도 높은 교육으로 실질적 갈등관리 능력을 높이고 있다.

센터는 신규 입주단지나 대규모 주민 행사를 직접 찾아가 현장 중심 층간소음 인식개선 홍보 활동도 운영하고 있다.

박승원 광명시장은 "생활환경 밀집으로 발생하는 주민 간 갈등에 선제적으로 대응하지 않으면 행정력 낭비와 사회적 비용 증가로 이어진다"며 "선제적 갈등관리 체계를 구축해 생활 속 갈등을 예방하고 모두가 행복한 공동체를 만들어 가겠다"고 말했다.





