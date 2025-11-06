삼성운용, KODEX 반도체 투자전략 웹세미나

삼성자산운용은 KODEX ETF 공식 유튜브 채널에서 '삼성 KODEX 반도체 슈퍼 데이!'를 주제로 투자전략 웹세미나를 한다고 6일 밝혔다.

웹세미나는 '치맥 회동'이 의미하는 AI반도체의 시장 전망을 심층적으로 분석한다. 복잡한 반도체 밸류체인 속에서 투자자들이 가장 효율적으로 투자할 수 있는 솔루션으로 '치맥 회동' 수혜 KODEX ETF와 투자 포인트를 전달할 계획이다.

김도형 ETF컨설팅본부장, 정재훈 ETF컨설팅팀 수석매니저, 김동윤 ETF컨설팅팀 수석매니저, 한동훈 ETF운용2팀 수석매니저, 마승현 ETF운용3팀 수석매니저가 출연해 반도체 및 코리아소버린AI ETF 상품 특성과 투자전략 노하우를 모두 공개할 예정이다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "APEC 이후 반도체 산업을 중심으로 코스피 5000에 대한 투자자들의 기대감이 고조되고 있다"며 "반도체를 가장 잘 아는 삼성의 면밀한 분석과 반도체 및 코리아소버린AI 등 최대 수혜 KODEX ETF를 상세히 소개할 예정"이라고 말했다.

웹세미나는 국내 주식 ETF 투자 정보뿐만 아니라 풍성한 경품 이벤트도 준비했다. 방송 종료 전 채팅창에 안내되는 설문조사 참여를 완료한 시청자들을 대상으로 추첨을 통해 깐부치킨(50명), 스타벅스 아메리카노 1잔(50명) 등을 제공할 예정이다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>