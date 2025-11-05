본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[내일날씨]일교차 큰 하루…낮 동안 '따뜻' 가을날씨

문제원기자

입력2025.11.05 20:42

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목요일인 6일은 아침에 다소 쌀쌀하겠지만 낮 동안은 대체로 따뜻하며 일교차가 크겠다.


또 새벽부터 오전 사이에는 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠다.

완연한 가을 날씨를 보인 5일 서울시청 서소문청사 정동전망대에서 바라본 덕수궁 주변이 단풍으로 물들어 있다. 연합뉴스

완연한 가을 날씨를 보인 5일 서울시청 서소문청사 정동전망대에서 바라본 덕수궁 주변이 단풍으로 물들어 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

아침 최저기온은 3∼12도, 낮 최고기온은 18∼22도로 예보됐다.


전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강 관리에 주의해야 한다.


경기·충청권·전북·전남권·경북권·경남 서부 내륙을 중심으로 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가, 그 밖의 지역에 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼겠다.

내륙에 있는 공항에서는 항공기 운항에 차질이 빚어질 수 있으니 이용객들은 사전에 운항 정보를 확인해야 한다.


바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 1.0∼2.5ｍ로 예상된다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

로켓보다 빨랐다…단숨에 매출 13조 찍은 이곳

"엄마 우리 반에 나 말고도 태오가 세 명이나 있어"

"하반신 시신 37구 발견, 한국 위험해" 日서 가짜뉴스 퍼뜨린 유튜버 정체

한화 김승연 회장, 4300명에 '수능 선물'…21년째 임직원 가족 응원

민주당·무슬림·인도계 맘다니 '트럼프 도시' 뉴욕을 접수하다

내년 예산안 두고 엇갈린 여야…"확장재정 필요" vs "부채증가 우려"

새로운 이슈 보기