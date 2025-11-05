인권위 국감 공방…與 "평균 이하 인권감수성" 안창호 "대부분 허위"

안창호, 계엄 두고 뒤늦게 '위헌' 인정
국회 운영위원회의 국가인권위원회 국정감사에서 더불어민주당 의원들은 12·3 비상계엄의 위헌 여부 등을 두고 안창호 인권위원장과 거센 공방을 벌였다. 안 위원장은 답을 회피하다 결국 위헌이란 점을 인정한다고 했다.
안창호 국가인권위원장이 5일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 국가인권위원회에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스
허영 민주당 의원은 5일 인권위 국정감사에서 안 위원장에게 "12·3 비상계엄 조치가 위헌이냐. 예, 아니오로 짧게 답변하라"고 말했다. 이에 안 위원장은 "대통령에 대한 탄핵 결정을 존중한다"면서도 위헌 여부에는 명확히 답하지 않았다.
이후 안 위원장은 "12·3 비상계엄 위헌인가 합헌인가"라는 채현일 민주당 의원의 질문에도 "헌법재판소의 결정을 존중한다고 제가 아까 하지 않았나"라고 했다. 하지만 거듭 질문이 이어지자 안 위원장은 결국 비상계엄이 위헌이란 점을 인정한다고 말했다.
안 위원장이 윤석열 전 대통령 탄핵 국면에서 '윤석열 방어권 보장 안건'을 막지 않은 것을 두고도 비판이 이어졌다. 문금주 민주당 의원은 "평균에도 미치지 못한 인권 감수성"이라며 안 위원장이 사퇴해야 한다고 주장했다.
안 위원장은 "인권위가 잘못 운영되고 있다며 사퇴하라고 말하는데, 대부분의 주장은 허위 사실에 근거한 것"이라며 "진실을 아는 사람들은 그런 말을 할 수 없다고 확신한다"고 반박했다.
안 위원장은 엘리베이터에서 여직원에게 부적절한 신체접촉을 했다는 의혹에 대해선 "(여직원의) 머리핀이 떨어지려 하기에 '잘 챙기라'고 톡톡 친 것"이라고 해명했다.
안 위원장은 "법관 경력이 40년 가까이 되는데 여태까지 인생을 법과 양심에 따라 살았고 국민의 인권을 위해서 나름 최선의 노력을 다했다"며 "일부에서 제기한 의혹들은 사실과 다르거나 사실을 왜곡한 내용이라고 감히 말씀드릴 수 있다"고 했다.
문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
