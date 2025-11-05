◆한화생명
<신규 임원 승진>
▲김락규 ▲유상선 ▲윤호재 ▲이상원 ▲장용숙 ▲최종선
◆한화생명금융서비스
<신규 임원 승진>
▲이재성 ▲이강호 ▲채상천
[인사]한화생명·한화생명금융서비스
2025년 11월 05일(수)
