한화오션, 신규 임원 12명 승진…"미래 성장동력 확보"

오지은기자

입력2025.11.05 15:05

한화오션 은 5일 12명의 임원 승진 인사를 단행했다. 회사는 이번 인사를 통해 친환경 기술 기반의 기술 경쟁력 강화, 글로벌 생산체계 고도화, 미래 성장동력 확보를 위한 사업지원 역량 강화에 초점을 맞췄다고 밝혔다.


이번 승진자는 연구·설계·생산(제조) 분야 7명, 사업관리·지원 5명 등 총 12명이다. 회사는 연구개발, 생산, 사업지원 등 각 분야에서 검증된 인재를 중용해 글로벌 경쟁력 중심의 경영체제를 더욱 공고히 한다는 방침이다. 특히 글로벌 사업 확대에 따른 멀티 야드 제조 안정화와 지원 기능 강화를 통해 미래기술과 사업 수행 역량을 한층 끌어올릴 계획이다.

[2026년 한화오션 신규 임원(상무) 승진자 명단]

▲강병철(상선사업부) ▲권기범(해양사업부) ▲김기환(제조총괄) ▲김범성(상선사업부) ▲김병국(제품전략기술원) ▲김창수(컴플라이언스실) ▲박재성(상선사업부) ▲박정식(제조총괄) ▲배성우(제조총괄) ▲윤찬웅(제조총괄) ▲이용안(엔지니어링·인프라 사업부) ▲황인열(경영기획실)





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
