'마부위침'으로 통합 첫걸음…SK온, SK엔무브와 한 식구로

합병 후 첫 CEO 타운홀 미팅 개최

이용욱 SK온 대표, 위기 속 의지 강조

"글로벌 톱티어 기업 된다는 확신 갖자"

SK온이 SK엔무브와의 합병을 완료하고 '통합 SK온'으로 새 출발을 알렸다. 이용욱 최고경영자(CEO)는 합병 후 첫 타운홀 미팅에서 '마부위침(磨斧爲針·도끼를 갈아 바늘을 만든다)'을 화두로 제시하며, 어려운 시기일수록 확신과 의지를 잃지 말아야 한다고 강조했다. SK온은 배터리와 윤활기유(플루이드) 사업의 시너지를 극대화해 글로벌 선도 기업으로 도약하겠다는 비전을 내놨다.

SK온은 5일 서울 종로구 관훈캠퍼스에서 SK엔무브와의 합병 후 첫 최고경영자 타운홀 미팅을 열고 '통합 SK온'의 출범을 공식화했다. 이날 행사에는 이석희 CEO를 비롯해 지난 3일 새로 선임된 이용욱 CEO, 김원기 SK엔무브 사내 독립 기업(CIC) 사장 등 경영진과 구성원 120여명이 참석했다. 현장에 함께하지 못한 국내외 구성원들은 온라인 생중계로 참여했다.

이용욱 SK온 최고경영자 사장이 5일 서울 종로구 관훈캠퍼스에 열린 타운홀 미팅에서 발언하고 있다. SK온 AD 원본보기 아이콘

이용욱 CEO는 "우리가 가장 먼저 해야 할 일은 어려운 상황에서도 글로벌 선도 기업이 될 것이라는 확신과 의지를 갖는 것"이라며 "함께 꿈을 이뤄나가자"고 말했다. 그는 사자성어 마부위침을 인용하며 시간이 걸리더라도 의지를 잃지 않으면 반드시 목표에 도달할 수 있다는 취지로 언급했다.

김원기 사장은 세계 시장 점유율 1위인 SK엔무브의 경쟁력을 소개하며 "SK온과 SK엔무브는 자동차 생태계에서 밀접하게 연결돼 있다"며 "품질로 승부한 결과 전 세계 신차의 60%에 우리 윤활기유가 들어간다. 전동화 시대에도 냉각유와 열폭주 방지 기술 등으로 SK온 배터리와의 시너지를 극대화하겠다"고 알렸다.

유정준 SK㈜ 부회장도 참석해 "SK온에서 보낸 1년6개월 동안 구성원들이 보여준 헌신적인 노력에 감사드린다"며 "이제는 SK㈜ 부회장으로서, SK아메리카스 대표로서 미국 현지에서 SK온의 성공을 위해 전력을 다하겠다"고 말했다. 그는 2009년 SK엔무브 초대 사장으로 겪었던 어려움과 극복 경험을 소개하며 "SK온도 훗날 위기를 이겨내 후배들에게 무용담을 들려줄 날이 올 것"이라며 "어려울수록 오늘 하루를 성실히 보내면 된다. 그게 쌓여 좋은 결과로 이어질 것"이라고 조언했다.

이석희 CEO는 마무리 발언에서 "SK온이라는 우산 아래 지난해 SK트레이딩인터내셔널에 이어 SK엔무브까지 한 식구가 됐다"며 "여러 조직이 한 우산 아래 모인 만큼 협력하는 '원팀' 정신이 중요하다. 우리가 얼마나 잘 협력하느냐가 통합 SK온의 성장을 결정할 것"이라고 강조했다.

한편 SK온은 지난 1일 SK엔무브와의 합병을 완료하며 지난 2월 SK트레이딩인터내셔널·SK엔텀과의 3사 합병에 이어 '통합 SK온'을 완성했다. SK엔무브는 'SK온 트레이딩 인터내셔널'과 함께 사내 독립 기업(CIC) 체제로 통합됐다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



