[인사] 한화오션, 신임 임원 12명 승진 발표

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.05 14:27

한화오션이 5일 12명에 대한 임원 승진 인사를 단행했다.


한화오션은 이번 임원 승진 인사를 통해 친환경 기술 기반의 기술경쟁력 강화, 글로벌 생산체계 고도화 및 미래 성장동력 확보를 위한 사업지원 역량 강화에 중점을 두고 연구 설계 생산, 사업관리 지원 분야 검증된 인재를 중용했다.

12명의 임원 승진자들은 연구, 설계, 생산(제조) 분야 7명과 사업관리, 지원 5명 등이다.


글로벌 사업 확대에 따른 멀티야드 제조 안정화와 지원 기능 강화, 미래기술 및 사업 수행 역량 고도화를 통해 글로벌 경쟁력 중심의 경영체제를 더 다질 예정이다.


2026 정기 신규 임원 승진자 명단은 △강병철 △권기범 △김기환 △김범성 △김병국 △김창수 △박재성 △박정식 △배성우 △윤찬웅 △이용안 △황인열 등 12명이다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

