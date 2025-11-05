본문 바로가기
지역

김보라 안성시장, 獨 베를린서 사회혁신·재생에너지 사례 견학

정두환기자

입력2025.11.05 13:57

탄소중립·지역마켓·도시재생 등 벤치마킹

경기도 안성시는 4일(현지시간) 독일 베를린을 방문해 현지 사회혁신·재생에너지 분야 우수 정책사례를 견학했다고 밝혔다.

독일 베를린을 방문한 김보라 안성시장이 영농형 태양광 연구단지를 둘러보고 있다. 안성시 제공

김 시장의 현지 방문은 '2025 국제사회연대경제협의체(GSEF) 보르도 포럼' 참석에 이은 것으로, 전국사회연대경제 지방정부협의회가 주관한 국외 선진사례 벤치마킹 프로그램의 일환이다.


김 시장은 이날 안드레아스 크라우스 베를린 기후행동 및 환경담당 국무차관을 면담하는 한편 ▲영농형 태양광 연구단지 ▲로컬푸드 협동조합 ▲시민주도형 지역마켓 ▲도시재생 관련 기관 및 현장 등을 찾아 RE100 적용사례와 이에 발맞춘 도시설계, 탄소중립, 에너지전환 등 사회혁신 정책을 벤치마킹했다.

김 시장은 "시민을 위한 정책을 시민과 소통해 설계·운영하기 위해 더 개방적이고 편리한 의견수렴 방안을 비롯해 농민 소득 증대, 에너지전환, 탄소중립 정책으로 이어지는 행정설계를 하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr











 



