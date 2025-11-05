유영번역상에 '험볼트의 선물' 옮긴 전수용 한국문학번역원장

"견실한 역량과 노고가 이루어낸 큰 성취"

제19회 유영번역상에 미국 작가 솔 벨로의 장편소설 '험볼트의 선물'을 옮긴 전수용 한국문학번역원장이 선정됐다고 유영학술재단이 5일 밝혔다.

제19회 유영번역상 수상자인 전수용 한국문학번역원장. 유영학술재단 제공 AD 원본보기 아이콘

심사위원회는 '험볼트의 선물'이 "미국 문학사의 대표적인 작품임에도 이제껏 한국어로 번역되지 않았던 장편소설"이라며 "구도와 소재, 그리고 행태와 생각의 복잡다기함과 방대함에 따른 난이도를 고려할 때, 번역자의 견실한 역량과 노고가 이루어낸 큰 성취"라고 심사평을 전했다.

전 원장은 이화여대 영문과를 졸업해 미국 미시간대에서 영문학 석·박사과정을 밟고 이화여대 영문과 교수로 재직했다. '켈트신화와 전설', '범죄소설' 등을 번역했으며 작년 한국문학번역원장으로 임명됐다.

유영번역상은 고(故) 유영 연세대 영문과 명예교수의 업적을 기리고 번역문학 발전에 기여하기 위해 유족이 고인의 이름을 따 2007년 제정했다.

상금은 1000만원이며 시상식은 13일 오후 6시 연세대 동문회관에서 열린다. 시상식에 앞서 'AI시대의 문학번역'을 주제로 제10회 유영학술재단 번역심포지엄이 열린다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>