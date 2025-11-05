경북TP, '2025년 업무혁신 슬로건 공모전' 시상식 개최

업무혁신 내재화를 위한 슬로건 공모전 통해 최종 수상작 3점 선정

최우수 슬로건은 대내외 홍보자료 및 기관 공식문서에 활용 예정

경북테크노파크(원장 하인성, 경북TP)는 지난 3일 업무혁신 문화 확산을 위한 '2025년 GBTP 업무혁신 슬로건 공모전' 시상식을 본원에서 개최했다고 밝혔다.

이번 공모전은 직원 주도의 조직문화를 형성하고 기관 업무혁신에 대한 공감대 형성을 위해 추진됐다.

최우수 김준범 선임, 우수 권수현 전임, 장려 이수정 책임

전 직원을 대상으로 진행된 슬로건 공모전에는 창의적이고 도전적인 의지를 담은 슬로건 31건이 접수됐으며, 내부직원 온라인 투표와 외부고객 오프라인 투표를 합산해 최종 수상작 3점이 선정됐다.

최우수상으로는 '개인의 혁신이 모여 조직 전체의 성장과 가치를 높인다'는 의미의 '혁신으로 Work Up, 함께해서 Worth Up'이 선정됐다.

이는 모두가 함께할 때 더 큰 혁신의 가치가 만들어지고, 그 결과 조직과 지역의 가치가 상승한다는 메세지를 담고 있다.

우수상은 SNS 해시태그(#)를 활용하여 일상에서의 꾸준한 혁신 실천을 유도하는 '#오혁완(오늘도 혁신 완료), 매일 실천하는 꾸준한 혁신의 힘!'이 차지했으며, 장려상에는 현재와 미래, 개인과 조직을 연결하여 지속적 혁신을 상징하는 'GBTP, 오늘의 변화로 내일을 잇다'가 선정됐다.

하인성 경북TP 원장은 "이번 공모전은 직원이 직접 참여하며 기관 업무혁신의 의미를 새롭게 공유한 뜻깊은 자리였다"며, "최우수상 수상작은 향후 대내외 홍보자료와 경북TP 공식문서에 적극 활용해 업무혁신 문화를 확산해 나가겠다"고 전달했다.





