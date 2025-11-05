본문 바로가기
경기도교육청, 지역 특색 살린 진로 체험으로 학생 꿈 키워

이종구기자

입력2025.11.05 12:29

학교급별 지역 연계 진로 체험 교육활동 자료집 학교에 배포
지역 특색있는 진로체험처 발굴로 학생 진로탐색 기회 제공

경기도교육청(교육감 임태희)은 5일 지역 연계 진로 체험 교육활동 자료집을 도내 초·중·고 일선 학교에 보급했다.

지역 연계 진로 체험 교육활동 자료집. 경기도교육청 제공

이번 자료집은 대학, 박물관, 공공기관, 발전소 등 지역별 특색있는 진로체험처 안내와 학생 진로 탐색 활동을 위해 개발됐다.


경기진로체험지원단 교사 42명은 초등 16개 지역, 중등 23개 지역 진로체험처를 발굴해 교육과정에서 활용 가능한 체험처별 2차시 교육활동을 개발했다.

주요 내용은 ▲어린이 미디어 탐험대 ▲무대 뒤의 세상, 나의 진로 찾기 ▲하늘의 리더, 항공기 조종사 ▲미래 농업 탐험대 등으로 미디어, 문화·예술, 신산업 등 다양한 직업군 체험처를 소개한다.


자료집은 도교육청 누리집과 인공지능(AI) 기반 진로진학지원 시스템 '꿈it(잇)다'를 통해 이북(e-book) 형태로 제공해 교사들이 언제 어디서나 쉽게 활용할 수 있도록 했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
