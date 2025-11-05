본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

'안산 919 취업광장' 20일 안산올림픽기념관에서 개최

정두환기자

입력2025.11.05 11:10

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

30개사 참여해 구직자 채용

경기도 안산시는 오는 20일 안산올림픽기념관 체육관에서 '안산 919 취업광장'을 개최한다.

'안산 919 취업광장' 20일 안산올림픽기념관에서 개최
AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 안산시일자리센터와 지역 일자리 유관기관이 협업해 진행하는 채용 행사로, 기업체에 우수 인력을 지원하고 취업을 희망하는 구직자에게는 일자리 기회를 제공한다.


올해 마지막으로 열리는 이날 행사에는 지역 우수기업체 30여 개 사가 참여할 예정이다.

구직자는 박람회 당일 이력서 등 입사 지원 서류를 지참해 방문하면 ▲1대1 채용면접 ▲1대1 이력서 컨설팅 등 현장에서 희망하는 기업에 지원하고 면접에 참여할 수 있다. 일자리 기관별 취업 상담 및 재무 상담도 받을 수 있다.


자세한 내용은 안산시청 누리집 '안산시 주요 서비스-취업(일자리)정보'에서 확인하거나, 안산시일자리센터로 문의하면 안내받을 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

새로운 이슈 보기