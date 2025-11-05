본문 바로가기
Dim영역
알립니다
여성포럼
지식포켓
AK라디오

인사

수출입은행장에 내부출신 황기연 상임이사 임명

이창환기자

입력2025.11.05 10:59

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전임 윤희성 행장에 이어 두번째 내부출신 행장 탄생

황기연 23대 한국수출입은행장

황기연 23대 한국수출입은행장

AD
원본보기 아이콘

공석이었던 한국수출입은행장에 내부 출신인 황기연 상임이사가 임명됐다.


수은은 5일 황 상임이사가 23대 수출입은행장에 임명됐다고 밝혔다. 황 신임 행장은 1990년 수출입은행에 입행한 이후 서비스산업금융부장, 인사부장, 기획부장과 남북협력본부장 등을 거쳤다. 2023년부터 상임이사로 리스크관리, 디지털금융, 개발금융, 정부수탁기금 업무를 총괄해 온 내부 출신 전문가다.

내부출신 행장이 임명된 것은 전임 윤희성 행장에 이어 이번이 두 번째다. 황 행장은 은행 업무 전반에 대한 폭넓은 경험과 인공지능(AI) 시대에 필요한 식견을 갖췄고, 소통의 리더십으로 수은 직원들로부터 높은 신망을 받고 있다는 평가다.


황 행장은 전북대학교 경영학과를 졸업하고, 카이스트(KAIST)에서 경영정보학 석사학위를 받았다.


수은 관계자는 "지난번에 이어 내부 출신 인사가 은행장으로 임명되면서 그동안의 업무 경험을 바탕으로 한미 통상협력 대응, 첨단전략산업 등에 대한 적극적인 금융지원을 통해 국가 경제에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 식자재마트[Why&Next] "온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

새로운 이슈 보기