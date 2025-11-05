수출입은행장에 내부출신 황기연 상임이사 임명

전임 윤희성 행장에 이어 두번째 내부출신 행장 탄생

공석이었던 한국수출입은행장에 내부 출신인 황기연 상임이사가 임명됐다.

수은은 5일 황 상임이사가 23대 수출입은행장에 임명됐다고 밝혔다. 황 신임 행장은 1990년 수출입은행에 입행한 이후 서비스산업금융부장, 인사부장, 기획부장과 남북협력본부장 등을 거쳤다. 2023년부터 상임이사로 리스크관리, 디지털금융, 개발금융, 정부수탁기금 업무를 총괄해 온 내부 출신 전문가다.

내부출신 행장이 임명된 것은 전임 윤희성 행장에 이어 이번이 두 번째다. 황 행장은 은행 업무 전반에 대한 폭넓은 경험과 인공지능(AI) 시대에 필요한 식견을 갖췄고, 소통의 리더십으로 수은 직원들로부터 높은 신망을 받고 있다는 평가다.

황 행장은 전북대학교 경영학과를 졸업하고, 카이스트(KAIST)에서 경영정보학 석사학위를 받았다.

수은 관계자는 "지난번에 이어 내부 출신 인사가 은행장으로 임명되면서 그동안의 업무 경험을 바탕으로 한미 통상협력 대응, 첨단전략산업 등에 대한 적극적인 금융지원을 통해 국가 경제에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.





이창환 기자



