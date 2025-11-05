트럼프, 對中관세 10%P 인하 행정명령 서명…10일부터 적용

지난달 30일 미중 합의 따른 후속 조치

도널드 트럼프 행정부가 부과한 대중국 관세가 오는 10일(현지시간)부터 10%포인트(P) 인하된다.

백악관이 4일 공개한 행정명령에 따르면 트럼프 대통령은 중국산 제품에 부과해온 이른바 '펜타닐 관세'를 종전 20%에서 10%로 낮추는 방안을 10일부터 발효시킨다. 이에 따라 트럼프 행정부의 대중국 관세율은 10일부터 57%에서 47%로 낮아진다.

트럼프 대통령은 올해 1월 취임 후 중국이 합성마약의 일종인 펜타닐의 대미 유입 차단에 적극적으로 협조하지 않았다는 이유로 20%의 '펜타닐 관세'를 중국산 수입품에 부과했다.

그러나 트럼프 대통령은 지난달 30일 부산에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 회담 후 중국이 미국으로 유입되는 펜타닐 전구물질 등을 차단하기 위해 협력하기로 했다고 밝혔다. 이에 따라 미국은 중국에 대해 적용해온 이른바 '펜타닐 관세'를 종전 20%에서 10%로 낮춘다고 했다.

아울러 미·중이 지난 4월 서로 100% 넘게 부과하던 초고율 관세 전쟁의 '휴전'을 1년 연장하는 방안도 10일부터 발효된다. 미국은 지난 5월 미·중 고위급 회담에서 중국 상품에 부과한 추가 관세 125% 중 91%는 취소하고 24%는 90일간 유예하기로 한 바 있다. 양측은 지난 8월 이를 90일 더 연장한 데 이어 최근 미·중 정상회담에서 1년 추가로 연장하는 데 합의했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>