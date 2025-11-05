본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

교원 빨간펜, 초등생 문해력 키워 주는 '퍼펙트 문해' 출시

최호경기자

입력2025.11.05 09:45

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 52주 과정 구성

교원 빨간펜은 6일 문해력 강화를 위한 프로그램 '초등 읽기 프로젝트 퍼펙트 문해(퍼펙트 문해)'를 출시한다고 5일 밝혔다.


퍼펙트 문해는 AI 시대에 문해력이 점점 더 중요해지는 점을 인식하지만, 학습 방법에 어려움을 겪고 있는 예비초·초등생과 학부모를 대상으로 개발됐다. 특히 문해력 향상에 필요한 요소를 3가지로 분류하고, 이를 훈련할 수 있는 활동으로 학습을 이어 나갈 수 있도록 했다.

초등 읽기 프로젝트 퍼펙트 문해 이미지. 교원 빨간펜

초등 읽기 프로젝트 퍼펙트 문해 이미지. 교원 빨간펜

AD
원본보기 아이콘

교원 빨간펜은 문해력 3대 필수 역량을 ▲빠르고 정확하게 글을 술술 읽는 '읽기 유창성' ▲중심 내용 및 글의 구조를 파악하는 '독해 전략' ▲뜻을 알고, 사용할 줄 아는 어휘의 양과 수준을 의미하는 '어휘력' 3가지로 정의하고, 이를 고루 함양할 수 있도록 내용을 구성했다. 국정 국어 교과서 편찬 위원장인 이경화 한국교원대학교 초등교육과 교수의 체계적 감수도 거쳤다.

'퍼펙트 문해'는 총 52주 과정으로 앱과 도서, 주 1회 화상 관리로 구성된다. 학습 방식은 주 2회 학습으로, 매주 1권의 도서를 읽은 후 앱을 통해 학습하면 된다. 이후 학습한 내용을 화상 관리 선생님에게 매주 일대일로 관리받을 수 있다. 3개월마다 학습 현황을 살펴볼 수 있는 정기 평가를 통해 학습 효과성을 확인할 수 있으며, 취약한 부분은 채움 학습을 통해 보완할 수 있다.


교원 빨간펜 관계자는 "자사 대표 독서 프로그램 '창의융합 완독'과 연계하면 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대한다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 식자재마트[Why&Next] "온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

트럼프, 對中관세 10%P 인하 행정명령 서명…10일부터 적용

새로운 이슈 보기