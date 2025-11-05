백영현 시장 "포천 역사 계승…시민 자부심 높이는 문화도시 만들 것"

포천시, '포천 설화와 케데헌의 만남'

박물관 콘서트 성료…역사·문화 재조명

포천 설화, 현대적 문화콘텐츠로 '부활'

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 3일 포천반월아트홀 소극장에서 열린 '2025년 제2회 박물관 콘서트-포천 설화와 케데헌의 만남'을 성황리에 마무리했다.

백영현 포천시장이 지난 3일 포천반월아트홀 소극장에서 열린 '2025년 제2회 박물관 콘서트-포천 설화와 케데헌의 만남'을 진행하고 있다. 포천시 제공

이번 행사는 포천시립박물관 건립에 대한 시민 공감대를 확산하고, 시민들에게 품격 있는 문화 향유의 기회를 제공하기 위해 마련했다.

전 세계적 화제를 모은 애니메이션 'K팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)'를 모티브로, 포천의 설화와 전통 이야기를 현대적 감각으로 재해석한 무대로 구성했다.

곽재식 작가의 '포천의 설화' 강연을 통해 지역의 역사와 전통 속에 깃든 이야기를 쉽고 흥미롭게 전달했다. 이어진 판소리 공연과 케이(K)팝 댄스 공연, 시민 참여형 토크 프로그램은 전통과 현대가 조화를 이루는 독창적인 무대를 만들었다.

이날 공연에는 지역 주민과 청소년, 가족 단위 관람객 등 200여 명이 참석해 포천 고유의 설화를 문화콘텐츠로 재조명하는 시간을 가졌다.

백영현 포천시장은 "시민 여러분이 함께 즐기며 포천의 설화를 새롭게 만나는 의미 있는 자리가 되었다"며 "앞으로도 포천시립박물관 건립을 중심으로 포천의 역사와 문화를 계승·발전시켜 시민 모두가 자부심을 느낄 수 있는 품격 있는 문화도시를 만들어가겠다"고 밝혔다.

한편 포천시는 지난 7월 문화체육관광부와 공립박물관 설립 협의를 완료했으며, 10월 공립박물관 설립 타당성 평가 신청서를 경기도에 제출해 평가 절차를 진행 중이다.





포천=이종구 기자



