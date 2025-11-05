본문 바로가기
IBM, 수천명 감원 예고…AI發 빅테크 칼바람

오수연기자

입력2025.11.05 09:12

최근 빅테크(대형 정보기술 기업)들이 줄줄이 대규모 감원을 발표하는 가운데 IBM도 해고 대열에 합류했다. IBM이 소프트웨어와 서비스 부문에 집중하기 위해 4분기 인력 조정에 나설 계획이라고 4일(현지시간) 블룸버그 통신 등이 보도했다.


IBM은 이날 발표한 성명에서 "우리는 정기적으로 인력을 검토하고 필요에 따라 재조정한다"며 "4분기에 우리는 전 세계 인력의 한 자릿수 비율에 영향을 미칠 조치를 시행할 예정"이라고 밝혔다.

지난해 말 기준 IBM의 전체 직원 수는 27만명이다. 여기에서 1% 규모로만 감원하더라도 2700명을 해고하는 셈이다.

다만 IBM은 일부 미국 근로자가 감원 대상에 오를 수 있지만, 미국 내 고용은 작년과 거의 동일하게 유지할 것으로 예상한다고 밝혔다.


IBM 주가는 올해 소프트웨어 사업에 대한 기대로 상승세를 이어가고 있다. IBM이 인수한 레드햇과 해시코프가 관련 사업 성장을 이끌고 있으며, 아빈드 크리슈나 IBM 최고경영자(CEO)는 인공지능(AI) 시장 성장세에 맞춰 클라우드 서비스 매출을 높이기 위해 소프트웨어 부문에 힘을 주고 있다.


최근 AI 확산으로 미국 주요 기업들이 줄줄이 구조조정에 나서고 있다. 지난달 아마존은 AI 혁신에 대응하기 위해 조직의 군살을 뺀다며 1만4000명을 감원하겠다고 밝혔다. 메타도 지난달 조직 비대화 문제를 해결하기 위해 AI 부문에서 600명을 감원했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
