VC협회연수원, 글로벌 벤처투자 실무 교육 개최

미국·싱가포르 실제 투자 사례 중심

해외투자 시 절차 ·법률· 회계·세무 등 실무 교육

한국벤처캐피탈협회(VC협회) 부설 한국VC연수원은 5일 "VC 업계의 글로벌 벤처투자 역량 강화를 위해 내달 3~4일 '2025년 글로벌 벤처투자 실무과정 Part I'을 개최한다"고 밝혔다.

전 과정은 VC 및 금융 관련 업계 종사자와 일반인이 대상이며, 대면 교육으로 진행된다. 실제 사례를 중심으로 미국과 싱가포르의 VC 시장 분석을 통한 해외 투자계약 절차 및 관련 실무에 초점을 맞춘 내용으로 마련됐다.

구체적인 내용은 미국과 싱가포르 시장에서 실제 활용되는 주식매매계약(SPA) 등 해외투자계약서 구조, 해외 투자자 기술보호 및 회수 관련 법률 규제, 글로벌 회계기준 비교 등 실무형 사례를 다룬다. 또한 미국 과세 규정, 싱가포르의 투자 인센티브 제도 등 국가별 세법 차이를 분석해 국내 벤처투자자가 해외 진출 시 마주할 수 있는 법률·세무 리스크 대응 방안을 학습한다.

정지영 한국VC연수원 부원장은 "국내 벤처생태계가 빠르게 성장하고 있어 이제는 글로벌 무대에서의 실전 경험과 리스크 대응력이 중요해졌다"며 "이번 과정에 이어 내년 2월 유럽과 일본으로 대상 지역을 확대한 과정도 운영할 계획"이라고 말했다.

이번 교육 과정은 오는 19일까지 연수원 홈페이지에서 온라인으로 선착순 참가 신청을 받는다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>