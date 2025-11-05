본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

대전관광공사, '대전메이트 체험단'모집

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.05 08:35

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

맞춤형 여행지 일정별로 추천...오는 30일까지 1000명 모집

사진=대전관광공사 제공

사진=대전관광공사 제공

AD
원본보기 아이콘

대전관광공사가 개인의 여행 취향 데이터를 분석해 사용자 맞춤형 여행지를 일정별로 추천하는 공공 서비스인 '대전메이트' 체험단 1000명을 선착순으로 모집한다.


대전관광공사는 오는 30일까지 한국과학기술정보원(이하 KISTI), 소상공인시장진흥공단(이하 소진공)과의 협력을 통해 개발된 마이데이터 기반 개인 맞춤형 관광 추천 서비스인 '대전메이트'체험단을 모집하고 시범운영에 돌입한다.

특히, 여행 중 주변 상권에서 디지털 온누리상품권으로 결제 시 추가 캐시백 혜택을 제공하여 관광객의 편의 증진과 지역 소비 활성화를 동시에 목표로 한다.


'대전메이트'서비스는 3개 기관의 협력을 통해 만들어졌다. 대전관광공사는 대전시의 관광명소 데이터베이스(DB) 구축과 서비스의 핵심 콘텐츠를 제공하고 소상공인시장진흥공단은 디지털 온누리상품권 서비스와의 연동 및 캐시백 재원 마련을 통해 지역 소상공인과의 상생을 지원한다.


한국과학기술정보원(KISTI)은 플랫폼 운영 및 서비스 기획·개발의 전반을 총괄하며 기술적 기반을 마련했다.

대전관광공사 김용원 사장직무대행은 "'대전메이트'가 대전의 여러 관광 자원을 개인의 취향에 맞춰 제공함으로써 관광객 만족도를 높이고, 동시에 지역 내 소상공인 매출 증대를 유도해 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 갔나 봤더니 "4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

젠슨황 덕분에 창업문의 폭주…"물 들어온다고 노 안젓는다"

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

애들이랑 챗GPT 계정 공유 못 하겠네… 성인용 '에로 모드' 켠다는 올트먼

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

'막차 패닉바잉' 진짜였네…30代 서울 아파트 매수 비중, 4년만에 최고

새로운 이슈 보기