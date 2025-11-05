강남구, 10일 마약 등 ‘중독관리통합지원센터’ 개소

알코올·마약·도박·디지털 중독 통합 대응

서울 강남구(구청장 조성명)가 이달 10일 강남구보건소 5층에 ‘중독관리통합지원센터’를 개소한다. 강남권 최초의 중독 전문 지원기관으로 알코올, 마약, 도박, 디지털 중독 등 다양한 중독 문제에 선제적으로 대응하는 거점 역할을 한다.

변기환 강남구중독관리통합지원센터 센터장이 상담을 진행하고 있다. 강남구 제공. AD 원본보기 아이콘

서울시 중독센터는 그간 강북권에만 3곳이 있었고, 강남권에는 공공이 주도하는 통합형 중독 센터가 없어 지역 간 불균형이 제기돼 왔다. 특히 강남구는 서울시 내 마약류 신고 건수의 약 27%가 집중된 지역으로 청소년의 스마트폰·인터넷 과의존 문제도 심각한 상황이다.

센터는 지난 7월 가톨릭대학교 서울성모병원과 위·수탁 협약을 체결해 총 6명의 전문 인력이 배치된다. 주요 업무는 중독 조기 발견 및 개입, 상담·치료·재활 지원, 가족 상담 및 교육, 중독 폐해 예방 교육, 지역사회 연계 협력이다.

특히 청소년·청년층 대상 마약류 및 디지털 중독 예방 교육을 강화하고, 자조 모임, 가족 상담, 전화 및 센터 방문 상담 등 다양하고 실질적인 회복 지원 프로그램이 운영될 예정이다.

조성명 강남구청장은 “중독으로 고립되거나 방치되는 일이 없도록 누구나 필요한 도움을 받을 수 있는 체계를 공공이 책임지고 만들어가겠다”며 “앞으로도 중독 문제에 선제적으로 대응해 구민의 건강한 일상 회복을 돕는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

센터 개소식은 11월 10일 오후 2시 강남구보건소 1층에서 열리며, 국회의원, 서울시 관계자, 가톨릭대학교 서울성모병원 이지열 병원장을 비롯한 지역 기관 관계자 100여 명이 참석한다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>