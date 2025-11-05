단풍 절정 '장태산휴양림'...한 달간 교통대책 추진

11월 대형버스 임시주차장 확보, 응급 대응체계 구축

대전시가 단풍이 절정인 장태산휴양림 일대의 교통 혼잡을 줄이기 위해 대형버스 임시주차장 확보 등 응급 대응체계를 구축한다.

최근 3년간 장태산 휴양림을 찾은 연평균 방문객은 약 174만 명이며, 이 중 약 27%가 10~11월 단풍철에 집중된다. 특히 주말에는 하루 평균 2만 명 이상이 방문하고, 대형버스도 100대 이상이 몰리면서 휴양림으로 이어지는 주요 도로(약4km)에는 극심한 정체가 발생했다.

평소 10~15분이면 도착할 거리가 단풍철 주말에는 1~2시간이 걸릴 정도여서 이용객들의 불편이 크다.

이에 대전시는 이달 1일부터 30일까지 주말·공휴일을 교통 대책 기간으로 지정하고 ▲임시주차장 확보▲교통 안내요원 배치(유관기관 협조) ▲불법주정차 단속 ▲홍보 및 안내상황실 운영 ▲응급상황 대응체계 구축 등을 중점적으로 추진한다.

우선, 대형버스를 위한 임시주차장을 마련해 방문객 편의를 높인다. 이용객들이 휴양림 주차장에서 하차하면 버스는 기성중학교 운동장과 벌곡로 일원에 마련된 임시주차장으로 이동한다.

이러한 영향으로 휴양림 주변 도로의 혼잡이 완화되고, 일반 차량과 보행자의 이동이 한결 수월해진다. 또한 제2주차장 내 대형버스 회차 공간을 별도로 조성하고, 약 1.2km 구간에 중앙선 차단시설을 설치해 노면 주차를 방지해 차량 흐름을 개선했다.

사전홍보와 실시간 안내도 강화된다. 시는 홈페이지 및 SNS를 통해 교통혼잡과 단속 정보를 사전에 제공하고 있으며, 현장에는 안내판과 현수막을 추가 설치해 실시간 주차 정보와 차량 분산을 유도하고 있다.

불법주정차 단속을 통해 응급상황의 안전도 확보한다. 휴양림 인근 요양원 등 사회복지시설 주변을 중심으로 단속을 집중해 비상 통행로를 확보하여 시민 안전에 만전을 기한다. 이번 대책은 대전시와 서구(교통과·주차행정과), 기성동, 서부경찰서 등 유관기관이 협력해 교통 통제 및 질서유지 활동을 공동으로 추진된다.

박영철 대전시 녹지농생명국장은 "장태산의 가을이 교통 혼잡으로 인해 불편하지 않도록 모든 행정력을 집중하고 있다"며 "쾌적하고 안전한 휴양환경을 만들어 시민과 관광객 모두가 행복하게 단풍을 즐길 수 있는 전국 최고의 숲 여행지로 발전시키겠다"고 말했다.





