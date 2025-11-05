본문 바로가기
부천시 소사본동 등 4곳에 3015가구 규모 주택 공급

이영규기자

입력2025.11.05 07:14

경기 부천시 소사본동 등 4개 지역에 총 3015가구 입주 규모의 주택이 공급된다.


경기도는 부천시가 제출한 소사본동 등 4곳에 3015가구 입주 규모의 소규모주택정비 관리계획(안)을 승인했다고 5일 밝혔다.

계획안을 보면 먼저 신한대학교 동측 소사본동 108-7번지 일원 3만1334.5㎡의 관리계획 지역은 공동주택단지 조성을 위해 1만㎡ 이상의 가로주택정비사업 구역 2곳을 통합하고, 제2종 일반주거지역을 제3종 일반주거지역으로 조정해 공공임대주택 75가구를 공급한다.


또 심곡도서관 남측 심곡본동 562-68 일원 6만6307㎡의 관리계획 지역은 소규모 가로구역을 가로주택정비사업 구역 4곳으로 통합하고 성주산 자락 주민들의 어울림 터전과도 연계했다. 이곳 역시 제1종 일반주거지역의 일부를 제2종 일반주거지역으로 조정하고 공공임대주택 70가구를 공급한다.


성주산 북측 심곡본동 620-4 일원의 1만4689㎡의 관리계획 지역은 공용주차장 정형화를 통해 주차 용량을 높일 계획이다.

경기도청

아울러 가톨릭대학교 남측 역곡동 21 일원의 1만3384㎡의 관리계획 지역은 나홀로 아파트들과 저층 빌라들을 통합해 하나의 가로주택정비사업 구역으로 지정해 대중교통 승강장 접근성을 확보하기 위해 보도를 늘린다.


소규모주택정비 관리지역은 소규모주택정비사업의 활성화와 계획적 추진을 위해 2021년 도입된 제도로 최대 10만㎡ 이내로 지정한다.


안성현 경기도 도시재생과장은 "소규모주택정비 관리계획을 수립하면 적정 규모 이상의 블록 단위로 소규모주택정비사업을 추진할 수 있어 지역을 균형적으로 정비할 수 있는 장점이 있다"면서 "도내 원도심 노후 주거지역을 소규모주택정비 관리계획으로 신속히 정비해 도민 삶의 질을 향상시키고, 앞으로도 관리계획 주민제안 지원 등 소규모주택정비 활성화를 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
