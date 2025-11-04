본문 바로가기
쿠팡플레이, 국내 OTT 이용자 2위…넷플릭스 턱밑 추격

김희윤기자

입력2025.11.04 18:38

예능 흥행·스포츠 중계 효과
10월 MAU 800만명 돌파

쿠팡플레이가 국내 OTT(온라인 동영상 서비스) 월간 활성 이용자수(MAU) 기준 2위에 오르며 넷플릭스를 바짝 뒤쫓고 있다.

쿠팡플레이 공식 로고

쿠팡플레이 공식 로고

원본보기 아이콘

4일 데이터 분석업체 아이지에이웍스에 따르면 지난 10월 OTT MAU는 넷플릭스가 1504만명으로 1위를 기록했고, 쿠팡플레이가 795만명으로 2위를 차지했다. 이어 티빙(764만명), 웨이브(425만명), 디즈니플러스(261만명) 순이었다.


와이즈앱·리테일 조사에서도 쿠팡플레이는 830만명으로 넷플릭스(1444만명)에 이어 2위였다.

쿠팡플레이는 예능 '저스트 메이크업'의 흥행과 프리미어리그·NBA 중계 등 스포츠 콘텐츠 강화가 성장세를 이끌었다고 밝혔다. '저스트 메이크업'은 공개 첫 주 대비 시청량이 7배 이상 급증하며 5주 연속 인기 1위를 유지 중이다.


쿠팡플레이는 HBO·파라마운트플러스·소니픽처스 등 글로벌 콘텐츠와 함께 자체 예능·스포츠 라인업을 확대해 이용자층을 넓혀가고 있다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
