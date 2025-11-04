본문 바로가기
광주 학교 10곳 중 7곳, 반경 1㎞내 성범죄자 거주

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.04 17:18

“학교별 위험도 분석·통학로 방범 강화 필요”

광주 지역 유치원과 각급 학교 10곳 중 7곳은 반경 1㎞ 이내에 성범죄자가 거주하는 것으로 나타났다.


4일 정무창 광주시의원(더불어민주당·광산2)은 광주시교육청 행정사무감사에서 "광주지역 571개 학교 중 402개교(70%)가 반경 1㎞ 내 성범죄자 거주 지역에 포함돼 있다"고 밝혔다.

정무창 광주시의회 의원.

학교 유형별로는 유치원 253곳 중 182곳(71.9%), 초등학교 155개교 중 111개교(71.6%), 중학교 92개교 중 66개교(71.7%), 고등학교 71개교 중 43개교(60.6%)가 해당됐다.

정 의원은 성범죄자 밀집 지역 내 학교를 중심으로 통학로 방범 시설과 폐쇄회로(CC)TV 확충, 순찰 강화 등 실질적인 안전 대책을 마련해야 한다고 지적했다. 그는 "학교별 위험도 분석과 데이터 기반 관리체계를 구축해 학생 보호에 나서야 한다"고 덧붙였다.


또 "지난 9월 기준 경찰청 자료에 따르면 광주 지역 신상정보 등록 성범죄자는 3,387명으로, 이 중 10명은 소재 불명 상태다. 교육청은 경찰과 지자체 등 관계기관과 협력해 2차 범죄 예방과 학교 주변 안전 확보에 나서야 한다"고 강조했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

