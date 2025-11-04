관광공사·관광협회중앙회 ESG경영 공동 실천 업무협약

한국관광공사가가 한국관광협회중앙회와 4일 관광업계 ESG경영 공동 실천을 위한 업무협약을 체결하고 윤리인권 헌장 표준안을 선포했다.

한국관광공사 서영충 사장직무대행(왼쪽)과 이경수 한국관광협회중앙회 회장이 4일 관광업계 ESG경영 공동 실천을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 한국관광공사]

관광공사와 협회는 ESG경영을 통해 사회적 책임을 다하고, 관광업계 전반에 윤리·인권 문화를 확산하고자 이번 협약을 체결했다. 이번 협약으로 두 기관은 윤리·인권헌장 홍보 및 확산, 윤리·인권경영 교육, 기타 ESG경영 실천을 위한 활동 등 공동사업을 추진해 나갈 예정이다.

관광공사와 협회는 또 지난 4월부터 표준안 공동제작을 위한 사전 조사, 전문가 검토 등 업계의 윤리·인권경영 강화를 위한 기반 작업을 진행해 왔다. 윤리인권 헌장 표준안에는 윤리·인권경영의 실천, 근로자 인권 보호, 소비자 보호와 공정거래, 포용적 관광, 지속가능한 관광 등을 위한 기본사항이 담겨있다.

서영충 관광공사 사장직무대행은 "관광업계의 ESG경영 및 윤리·인권문화 확산은 관광 경쟁력 제고를 위한 필수 과제"라며 "이번 업무협약과 윤리·인권헌장 표준안 선포를 계기로 관광업계가 지속가능한 발전을 할 수 있도록 노력해 나가겠다"고 밝혔다.





박병희 기자



