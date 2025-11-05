AI로 제조공정·생산시스템 혁신 기업 돋보여

[제49회 국가생산성대회]생산성 혁신으로 산업경 쟁력 높이다

유인선 에이스엔지니어링 회장 금탑산업훈장

황조연 희망에어텍 대표 은탑산업훈장 수훈

올해 우리나라 산업과 국가 경제 발전을 위해 생산성 향상 힘써 우수한 성과를 낸 기업과 기업인이 한자리에 모였다. 산업통상부가 주최하고 한국생산성본부가 주관하는 국가생산성대회다. 이 대회는 기업이 국제적인 기준에 맞춰 경영을 시스템화하고, 이를 측정 가능하도록 혁신을 유도하기 위해 매년 열리고 있다. 생산성 향상을 통해 우리나라 기업 경쟁력이 세계 최고 수준에 이르도록 하는 데 기여한 우수 기업을 발굴해 포상하고 이를 전파함으로써 산업 경쟁력을 높이는 게 목적이다. 특히 올해는 인공지능(AI) 자율 제조 및 서비스 실현을 위해 제조공정과 생산시스템 혁신을 추진하는 기업·기관이 수상해 의미를 더했다. 또 소재·부품·장비, 반도체, 디지털 및 에너지 시스템 혁신을 위해 신재생 에너지와 디지털 전환 추진을 통한 생산성 향상을 추진한 기업도 수상 명단에 올랐다. 수상 기업들은 주력 산업의 고도화와 신기술·신산업의 선도화를 통해 경제 활력을 제고하고 지속적으로 양질의 일자리를 창출했다.

산업통상부와 한국생산성본부는 4일 일산 킨텍스 그랜드볼룸에서 수상기업 및 기관, 산업계 임직원 500여 명이 참석하는 가운데 '제49회 국가생산성대회'를 개최했다. 국가생산성대회는 생산성 향상 우수기업과 유공자를 발굴·포상해 국가 경쟁력의 핵심 동력인 생산성 혁신에 대한 인식을 확산하고자 마련한 국내 최고 권위의 생산성 분야 행사이다. 1975년을 시작으로 올해 49회째를 맞는다.

금탄산업훈장을 받은 유인선 회장이 박동일 산업정책실장과 기념 사진을 찍고 있다.

이번 행사에서는 유인선 에이스엔지니어링 회장이 금탑산업훈장을, 황조연 희망에어텍 대표가 은탑산업훈장을 수상하는 등 23명의 유공자와 50개 기업(기관)이 수훈의 영예를 안았다. 금탑산업훈장을 받은 유인선 에이스엔지니어링 회장은 우리나라 컨테이너 산업의 1세대로서, 각종 특수 컨테이너 시장부터 글로벌 시장까지 컨테이너 산업을 선도해 수상의 영광을 안았다. 철강 산업에서 폭넓은 경험을 쌓은 유 회장은 1991년 에이스엔지니어링을 창립해 운송용 및 특수 컨테이너의 국산화를 이뤄냈다. 설계·제작·검사·인증·품질관리 전 단계를 통합한 원스톱 제조 체계 확립을 통해서다. 이를 위해 에이스엔지니어링은 기술연구소를 중심으로 설계 표준화와 조립 공정 모듈화, 제조 자동화를 추진해 생산성과 품질을 혁신했다. 이런 기술 개발과 새로운 사업에 대한 도전으로 항공용에서부터 군수용까지 특수 컨테이너 시장에 진출했다. 이는 우리나라 컨테이너 물류사업이 세계 최고의 수준으로 성장하는 토대가 됐다는 평가다. 에이스엔지니어링은 2021년 3000만 불, 2023년 7000만 불, 2024년 1억 불 수출의 탑을 연속 수상하며 국가 무역수지 개선과 수출 산업 발전에도 이바지했다.

황조연 희망에어텍 대표는 레이더 전시기를 개발하고 무기체계 전시 콘솔을 국산화해 수입 대체 효과를 창출, K-방산 활성화 등 국방 전력 강화에 기여한 공로를 인정받아 은탑산업훈장을 수상했다. 황 대표는 자체 투자로 해안감시레이더 전시기를 국내 최초로 국산화해 희망에어텍을 우리나라 안보에 일조하는 방산 분야 핵심 강소기업으로 성장시켰다. 그는 장기간 군 레이더 등 감시장비 운용과 방산 분야에서의 실무 경험을 토대로 레이더 및 무기체계 분야 국산 기술 개발에 매진해왔다. 다양한 무기 체계용 콘솔과 시스템 캐비닛, 전시 체계 개발·양산 및 전략화를 추진해 군 감시체계 전반에 걸쳐 핵심 기술을 개발하고 있다. 특히 레이더 분야 AI 개발, ICT 융합기술 경쟁력 강화를 위한 컴퓨팅 시스템 설계 기술 확보, 안티드론 통합 방호 시스템 개발 등 첨단 기술에도 적극적으로 투자하고 있다. 이런 노력으로 개발된 장비는 현재도 동·서·남해안의 최전방에 1000여 대가 실전 배치돼 운용 중이다. 이는 군의 감시 능력 향상, 국내 방산시장 확장, 수입 대체에 따른 국방 예산 절감이라는 성과로 이어졌다. 매출도 최근 3년간 연평균 23.2% 신장했고 고용 상승률은 50% 이상을 달성했다.

은탑산업훈장을 받은 황조연 대표가 박동일 산업정책실장과 기념 사진을 찍고 있다.

산업포장을 받은 송하정 삼성디스플레이 상무는 세계 최초 8.5세대 QD-OLED 디스플레이 양산 성공을 통해 국가 경쟁력과 기술 리더십을 확보한 디스플레이 전문가다. QD-OLED 디스플레이는 퀀텀닷(QD)의 높은 색 재현성과 빛을 넓게 분산시키는 광학적 특성, OLED의 빠른 응답 속도와 명암비 등의 장점을 모두 수용한 차세대 디스플레이로, 송 상무는 2020년 7월 설비 도입 후 1년 4개월 만인 2021년 11월에 양산에 성공해 고화질 대형 디스플레이 산업 발전 및 시장 확대에 기여했다. 또 양산 후 2년 만인 2023년 11월에 TV 제품 수율 95% 이상 달성해 차별화된 제조 경쟁력을 확보했다.

이날 국가생산성대회에 참석한 박동일 산업통상부 산업정책실장은 "최근 AI 전환, 그린 전환 등 급변하는 산업 환경 속에서 생산성 혁신의 속도가 중요하다"며, "정부는 우리 기업과 적극 소통하며 AI 융합, 지능형 로봇 도입 등 생산성 혁신이 산업현장 곳곳에서 빨라질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





