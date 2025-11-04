충청권 혁신기업들 "제조 디지털 전환 위한 정부 지원 필요"

글로벌 벤처 4대 강국 도약 방안 간담회

중소기업 AI 제조 혁신 등 촉구

충청 지역 혁신기업들이 모여 제조 디지털 전환을 위한 정부 지원이 필요하다고 촉구했다.

4일 중소벤처기업부는 충남 아산 라이콘타운에서 '글로벌 벤처 4대 강국 도약 방안' 수립을 위한 충청권 혁신기업 간담회를 개최하고 현장 의견을 청취했다고 밝혔다. 이날 자리에는 노용석 중기부 차관을 비롯해 충청권 혁신기업 대표 등 20여명이 참석했다.

이번 간담회는 심화하는 글로벌 기술 경쟁과 산업구조 전환에 대응해 정부가 벤처·스타트업 생태계 체질을 강화하기 위해 추진됐다. 중기부는 충청권을 시작으로 오는 12일 영남권(부산), 24일 호남권(광주) 등 전국 릴레이 간담회를 순차적으로 진행할 예정이다.

이날 간담회에서 충청 지역 방산기업 및 혁신기업 대표들은 ▲제조 디지털 전환을 위한 정부 지원 ▲중소기업 AI 제조 혁신 ▲K-방산 지원 ▲바이오·제약 분야 기술 지원 등이 필요하다는 의견을 전달했다. 중기부는 현장 의견을 검토해 정책 수립 및 보완 과정에 반영할 계획이다.

노 차관은 모두발언에서 "인공지능(AI)·반도체·에너지 등 전략 분야 중심으로 산업 지형이 재편되고 있다"며 "기술 역량 기반의 혁신 창업과 민간 투자 활성화를 통해 세계 선도형 벤처 국가로 도약하겠다"고 말했다. 이어 "여러분들이 주신 의견 하나하나가 정부 정책 점검과 보완에 큰 도움이 됐다"며 "오늘 논의가 일회성에 그치지 않도록 긴밀히 소통하고 후속 조치를 지속 추진하겠다"고 덧붙였다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



