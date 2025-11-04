제99돌 한글 점자의 날, 오뚜기 등 유공자 포상

4일 국립중앙도서관서 기념식 개최

문화체육관광부는 한국시각장애인연합회와 함께 4일 오후 2시, 국립중앙도서관에서 '제99돌 한글 점자의 날' 기념식을 개최한다.

한글 점자의 날 행사 포스터. 문화체육관광부 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 기념식의 주제는 시각장애인들이 점자를 통해 비시각장애인들과 더불어 더욱 편리하고 즐거운 삶을 누리기를 바라는 마음을 담아 '손끝으로 이어온 문자, 마음으로 만드는 세상'으로 정했다. 기념식에서는 '한글 점자의 날' 경과보고, ▲사람들의 인터뷰로 '한글 점자를 통한 세대 간의 연결'을 담아낸 주제 영상 상영 ▲한글 점자 발전 유공자 포상 등을 진행한다.

한글 점자 발전 유공자에게는 문체부 장관 표창과 국립국어원장상, 한국시각장애인연합회장상, 한국시각장애인도서관협의회장상 등을 수여한다. 문체부 장관 표창은 ▲컵라면, 케첩, 마요네즈 등의 다양한 제품에 한글 점자를 표기해 시각장애인의 편의를 세심하게 고려한 오뚜기 ▲중도 실명 시각장애인을 위해 새로운 한글 점자 교수학습 방법을 개발, 보급함으로써 이들의 원활한 사회통합에 중요한 역할을 한 임지빈 서울카톨릭시각장애인선교회의 부회장 ▲25년간 점역교정사로 활동하면서 박민규 시각장애인과 비장애인에게 정확하고 올바른 점자 자료를 보급하기 위해 노력한 하상장애인복지관의 실장이 수상한다. ▲김정현 백석대학교 교수는 국립국어원장상 ▲공정남 광주시각장애인연합회 회원은 한국시각장애인연합회장상 ▲김현영 대구대학교 점자도서관 담당은 한국시각장애인도서관협의회장상을 받는다. ▲한화그룹은 한글 점자 달력 100만 부를 제작·배포해 시각장애인의 정보 격차 해소에 기여한 공로로 한국시각장애인연합회의 감사패를 받는다.

오는 7일까지 강남스퀘어 광장과 온라인에서 '한글 점자 주간' 행사 진행

아울러 한글 점자의 날을 맞이해 4일, 강남스퀘어 광장에서 비시각장애인들을 대상으로 점자 명함과 책갈피 만들기 등의 점자 체험 행사를 진행해 시각장애인과 점자에 대한 인식을 개선하고, 한 주 동안 점자 관련 퀴즈 풀기 등의 온라인 행사도 병행할 예정이다.

김영수 문체부 제1차관은 "한글 점자는 100년에 가까운 시간 동안 시각장애인이 세상의 정보와 지식, 문화와 예술과도 이어질 수 있도록 세대를 거쳐 전해져 왔다"며 "문체부는 시각장애인이 한글 점자를 통해 차별 없이, 많은 정보와 다양한 문화에 접근할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>