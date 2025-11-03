본문 바로가기
전국
호남

남원시, 7일 '지리산 구룡폭포길 행복걷기' 행사

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.03 15:45

숏뉴스
참가자 '점심·기념품' 제공

전북 남원시와 전북생태관광육성지원센터가 오는 7일 오전 9시 남원시 구룡폭포길 일원에서 '지리산 구룡폭포길 행복걷기 행사'를 연다.

지리산 주천면 구룡폭포길 행복걷기 행사 포스터. 남원시 제공

지리산 주천면 구룡폭포길 행복걷기 행사 포스터. 남원시 제공

3일 시에 따르면 이번 행사는 전국 각지에서 모인 참가자들이 지리산의 아름다운 자연을 걸으며 건강과 힐링, 그리고 문화의 즐거움을 함께 나누는 자리이다.


걷기 코스는 주천면 호경공영주차장을 출발해 구룡폭포를 지나 흙탕물 저감시설까지 이어지는 약 4㎞ 구간으로, 천천히 걸으며 자연을 만끽하기에 알맞은 3시간 코스이다.

행사 당일에는 전주 월드컵경기장과 남원시청에서 셔틀버스가 운행되며, 참가자 전원에게 점심과 기념품이 제공된다.


식전에는 '아랑고고 장구' 공연이 분위기를 돋우고, 도착지에서는 통기타와 색소폰 공연이 이어져 한층 더 즐거운 축제의 장이 될 예정이다.


시 관계자는 "이번 걷기 행사는 지리산의 맑은 공기와 수려한 경관 속에서 몸과 마음의 건강을 챙기고 문화공연도 즐길 수 있는 특별한 시간이 될 것이다"며 "많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
