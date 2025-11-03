BNK경남은행, 저출생 극복 '행복공동체 릴레이 캠페인' 동참

BNK경남은행은 저출생 극복을 위해 창원특례시가 추진하는 '행복공동체 릴레이 캠페인'에 동참했다고 3일 밝혔다.

BNK경남은행 김태한 은행장이 창원의 캐릭터 ‘피우미’와 함께 ‘행복공동체 릴레이 캠페인’에 동참하고 있다. AD 원본보기 아이콘

지난 8월부터 시작된 행복공동체 릴레이 캠페인은 결혼·출산·육아에 대한 긍정적 인식 변화와 가족친화적인 사회분위기 조성을 위해 각계각층이 참여하는 릴레이 방식으로 오는 12월까지 진행된다.

김태한 은행장은 '지역과 함께하는 따뜻한 금융으로 『아이 키우기 좋은 창원』 만들기에 동참하겠습니다' 문구가 나온 LED 전광판 앞에서 캠페인 동참 메시지를 전했다.

특히 '창원의 새로운 희망을 꽃 피우다'라는 의미를 지닌 창원의 캐릭터 '피우미'와 함께 퍼포먼스를 했다.

BNK경남은행은 청년과 가정을 위한 따뜻한 금융을 실천해 지역의 경제적 기반을 다지고 아이 키우기 좋은 환경 조성에 앞장서고 있다.

가족친화적 금융상품 출시, 청년창업 지원, 어린이 금융교육 실시, '우리 경남 살리기 프로젝트' 추진 등 실질적인 사회공헌활동을 통해 가정의 부담을 덜고 지역에 활력을 더하고 있다.

BNK경남은행 김태한 은행장은 "아이를 낳고 키우는 일이 경제적 부담이 아닌 행복이 될 수 있도록 금융이 함께 책임을 나누는 것이 BNK경남은행의 역할이라고 생각한다. 앞으로도 BNK경남은행은 지역의 미래 세대가 안심하고 꿈을 키울 수 있는 따뜻한 금융 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.

창원특례시 김만기 인구정책담당관은 "아이 낳고 키우기 좋은 환경을 만드는 일은 행정의 노력만으로는 어렵다. 금융·경제·종교계를 비롯한 각계의 따뜻한 동참이 저출생 극복의 희망이 되고 있다"고 전했다.

한편 BNK경남은행은 출산율을 높이고 지역 인구의 이탈로 인한 지역 소멸을 조금이나마 줄이는데 힘이 되고자 지난 2024년 4월부터 '우리 경남 살리기 프로젝트'를 실시하고 있다.





