구미시, 기부문화 확산의 장 '2025 GIVE RUN in 구미' 성료

기부 문화를 확산시키는 시민참여형 축제

3000여 명 러너 참여… 결식아동·취약계층 지원금 마련

경북 구미시는 지난 1일 낙동강 체육공원에서 '기부와 러닝을 한 번에! 2025 GIVE RUN in 구미' 마라톤 대회를 성황리에 마쳤다.

이번 행사는 굿피플 대구·경북 지부가 주최하고 구미시가 협력했으며, 참가비 4만원을 납부한 3000여 명의 러너들이 사전 신청을 통해 5㎞ 또는 10㎞ 코스에 참여했다. 수익금은 구미지역 결식아동 및 취약계층 지원사업에 사용될 예정이다.

'2025 GIVE RUN in 구미'는 단순한 달리기를 넘어 기부 문화를 확산시키는 시민참여형 축제로 꾸려졌다.

노브랜드, 케라셀, hy에이치와이, 골스튜디오 등 다양한 기업이 후원에 나섰으며, 에코썸코리아 등 사회적기업과 금오종합사회복지관이 체험 부스와 생산품 홍보, 기관사업 홍보에 참여해 나눔의 의미를 더했다.

기부와 러닝을 한번에! 2025 GIVE RUN in 구미/구미시청 제공

이원봉 굿피플 부회장은 "구미에서 처음 열린 GIVE RUN 행사에 많은 시민이 함께해줘 감사하다"며 "이웃사랑과 건강을 함께 나누는 선한 기부문화를 지속해서 확산해가겠다"고 했다.

김장호 구미시장은 "가을빛으로 물든 낙동강 체육공원에서 기부와 러닝이 함께하는 뜻깊은 자리에 구미시가 함께할 수 있어 기쁘다"며 "시민 모두가 건강한 기부문화의 주인공이 되길 바란다"고 전했다.





