본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

신라대, ‘취업＆직무 박람회’ 개최… 청년 취업·직무 역량 강화 한마당

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.03 13:20

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공공기관·기업·유학생관 등 69개 부스 운영… 현장 채용과 체험 프로그램 ‘호응’

신라대학교(총장 허남식) 대학일자리플러스센터가 재학생과 졸업생, 지역 청년들의 취업 역량 강화를 위한 '2025 취업＆직무 박람회'를 열었다.

신라대가 ‘취업&직무 박람회’ 개최하고 있다. 신라대 제공

신라대가 ‘취업&직무 박람회’ 개최하고 있다. 신라대 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 10월 30일 신라대 종합강의동 일대에서 열린 이번 박람회에는 공공기관관, 기업·채용관, 홍보·체험관, 유학생관, 전공박람회 등 총 69개 부스가 마련돼 참가자들의 발길이 이어졌다.


행사에는 재학생과 졸업생은 물론 지역 청년, 부산항공고등학교 졸업 예정자 등이 참여해 다양한 취업 정보를 얻었다. 부산북부고용복지플러스센터의 청년고용정책 안내와 맞춤형 취업 지원 서비스도 함께 제공됐다.

11개 기업이 현장 채용관을 운영하며 면접과 채용 절차를 직접 진행하고, 14개 멘토링 기업은 채용 절차, 직무 정보, 기업 문화 등 실질적인 상담을 제공해 높은 호응을 얻었다.


현장에는 취업 준비생들의 스트레스를 덜기 위한 다양한 체험 프로그램도 마련됐다. △스포츠테이핑 체험 △장애인 목공 전시 △퍼스널컬러 진단 △취업 타로 상담 △인생네컷 촬영 등 이색 콘텐츠도 마련됐다.


올해 처음으로 운영된 '유학생관'도 눈길을 끌었다. 국내 취업을 희망하는 외국인 유학생을 대상으로 한국 기업 정보 제공과 취업 상담이 진행되며, 참여자들로부터 "실질적인 도움이 됐다"는 긍정적인 평가를 받았다.

장희정 신라대 대학일자리플러스센터장은 "이번 박람회가 학생들에게 실질적인 취업 정보 제공과 지역 일자리 창출에 도움이 되었길 바란다"며 "지역사회와 협력해 청년들이 체감할 수 있는 현장형 취업 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 전략' 국민연금, 깜짝 등판한 곳[기금·공제 대해부]① "역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기