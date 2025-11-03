S2W, AI 콘퍼런스 'SK AI 서밋 2025' 참가

SKT와 비보안 AI 사업 협력 본격화

에스투더블유(S2W)는 3~4일까지 이틀간 서울 강남 코엑스에서 열리는 SK그룹 주관 글로벌 인공지능(AI) 콘퍼런스 'SK AI 서밋(SUMMIT) 2025'에 참가한다고 3일 밝혔다.

'SK AI 서밋'은 국내외 빅테크 및 차별화된 기술력을 보유한 AI 선도 기업과 관련 분야의 세계적 석학 등이 모여 업계 최신 동향을 공유하고 AI 생태계의 발전 방향성을 모색하는 지식 교류의 장이다. 올해는 AI의 현재를 진단하고 미래를 조망한다는 의미의 'AI 나우 앤 넥스트(Now & Next)'를 주제로 진행된다.

S2W '재난 대응 의사결정 지원 시스템' 화면. S2W AD 원본보기 아이콘

S2W는 SK텔레콤이 주도하는 국내 AI 혁신기업 연합체 'K-AI 얼라이언스'의 회원사 자격으로 이번 행사에 참여한다. 1층 그랜드볼룸에 마련된 'AI 얼라이언스 존'에서 전시 부스를 운영하고, 자사의 도메인 특화 AI 플랫폼 'SAIP(S2W AI Platform)'를 활용해 개발한 '재난 대응 의사결정 지원 시스템'을 소개할 예정이다.

주요 경영진의 키노트 참여와 세션 발표도 예정돼 있다. 서상덕 S2W 대표는 행사 둘째 날 '기술이 사업이 되는 순간 - B2C와 B2B 스타트업의 서로 다른 사업화 방정식'을 테마로 진행되는 패널 토의에 참여한다. 박근태 S2W 최고기술책임자(CTO)는 '미션 크리티컬한 문제에서의 의사결정에 도움이 되는 AI: 안보, 재난 영역 사례'를 주제로 'AIX' 트랙 세션 발표를 진행한다.

서 대표는 "향후에도 산업용 시장은 물론 공공부문까지 아우르는 범용성 높은 AI 기술을 지속해서 고도화하며, S2W의 AI 기술 지평과 성과를 널리 확장해 나가겠다"라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>