웅진씽크빅, '웅진스마트올 페스타' 진행

겨울방학 공부 습관 형성 지원

웅진씽크빅은 겨울방학 시즌 3개월간 대면 수업을 무료로 제공하는 '웅진스마트올 페스타' 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

웅진씽크빅이 창립 45주년을 기념해 마련한 이번 프로모션은 새 학년을 대비하는 겨울방학 동안 집중적인 학습 관리를 통해 아이들이 공부 습관을 꾸준하게 형성할 수 있도록 기획됐다.

웅진씽크빅은 겨울방학 시즌 3개월간 대면수업을 무료로 제공하는 '웅진스마트올 페스타' 프로모션을 진행한다. 웅진씽크빅 AD 원본보기 아이콘

11월 한 달간 웅진스마트올에 신규 가입한 고객에게 12월부터 이듬해 2월까지 3개월 동안 대면 수업 무료 혜택을 제공한다.

웅진스마트올은 지난달 인공지능(AI) 서비스와 보상시스템을 강화하고 자발적 학습 습관을 형성할 수 있도록 전면 개편돼 이번 대면 수업 무료 혜택을 통해 이용하면 새 학년을 더욱 효과적으로 대비할 수 있을 것으로 기대된다.

웅진씽크빅 관계자는 "3개월 집중 관리를 통해 아이들이 겨울방학 동안 새 학년을 자신 있게 준비할 수 있도록 지원하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>