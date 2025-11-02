LGU+, 새 브랜드 슬로건 '심플리 유플러스'…TV 광고 선봬

고객 참여형 프로그램 '심플 랩' 출시

LG유플러스가 새로운 브랜드 슬로건 '심플리 유플러스' TV 광고를 선보이며, 고객 중심 브랜드 캠페인에 나선다고 2일 밝혔다.

신규 광고 '오늘을 심플하게'편은 사람들이 기술을 따라가기 바쁜 현실을 상기시키며, 사람이 중심에 설 때 기술은 더 쉬워지고 복잡함을 덜어낼 때 오늘이 더 심플해진다는 내용을 소개한다.

이번 광고는 LG유플러스가 최근 공개한 브랜드 철학을 담고 있다. 심플리 유플러스는 고객이 느끼는 모든 복잡함을 없애고 불편함을 줄여 신뢰할 수 있는 경험을 제공하겠다는 새로운 고객 중심의 혁신 전략이다.

LG유플러스는 고객 참여형 프로그램 '심플 랩'도 출시했다. 심플 랩 광고는 자신의 어린 시절을 지켜준, 모르는 것 하나 없었던 아빠가 통신사 앱 사용법에 어려움을 겪으며 도움을 요청하는 모습을 담았다.

통신 생활에 도움이 될 아이디어를 고객으로부터 받아 실제 구현되는 과정을 공유해 나간다. LG유플러스는 반영된 아이디어와 연구 중 아이디어 수를 주기적으로 공유하고 고객 제안으로 만들어진 상품, 기능을 적극적으로 알릴 계획이다.

장준영 LG유플러스 마케팅전략담당(상무)은 "심플의 가치를 고객이 공감하도록 캠페인을 지속하면서 고객 경험을 혁신하겠다"고 말했다.





