본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

코로나19 백신 후 ‘길랭-바레 증후군’…법원 “정부 피해보상 거부, 취소해야”

염다연기자

입력2025.11.03 07:00

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“다른 원인 보기 어려워…인과관계 추단 가능”

코로나19 백신을 맞은 뒤 '길랭-바레 증후군' 등 신경계 이상반응이 발생했음에도 정부가 피해보상을 거부한 것은 부당하다는 법원 판단이 나왔다.

코로나19 백신 후 ‘길랭-바레 증후군’…법원 “정부 피해보상 거부, 취소해야”
AD
원본보기 아이콘

3일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정8부(부장판사 양순주)는 A씨가 질병관리청장을 상대로 낸 '예방접종 피해보상 신청 거부처분 취소소송'에서 원고 승소로 판결했다.


A씨는 2021년 3월 아스트라제네카(AZ) 백신을 맞은 지 약 10시간 만에 발열, 오심, 구토, 두통, 근육통 등 이상반응을 보였다. 이후 입원 치료를 받던 그는 '상세 불명의 뇌척수염'과 '길랭-바레 증후군' 진단을 차례로 받았다. 하지만 질병관리청은 "백신과의 인과성이 인정되기 어렵다"며 두 차례에 걸쳐 피해보상 신청을 거부했다.

질병관리청은 대신 A씨를 '인과성 불충분한 중증환자 의료비 지원사업' 대상자로 지정해 의료비 일부를 지원했다. 이에 A씨는 "길랭-바레 증후군 등 이상반응이 백신 접종과 시간적으로 밀접하며, 다른 원인으로 보기 어렵다"며 소송을 냈다.


재판부는 "진료비 지원사업은 한시적 조치에 불과하고 보상 상한도 5000만 원으로 제한돼 있어, 피해보상 거부 처분에 대한 소송 이익이 없다고 볼 수 없다"며 A씨의 손을 들어줬다.


이어 "예방접종 피해보상은 인과관계가 반드시 의학적으로 명백히 증명돼야 하는 것은 아니며, 시간적 밀접성과 다른 원인 부재가 입증되면 충분하다"며 "A씨의 신경계 이상반응은 백신 접종 이후 약 10시간 만에 발생했고, 다른 원인으로 볼 사정이 없다"고 밝혔다.

또 재판부는 AZ 백신의 부작용으로 길랭-바레 증후군 등이 국내외에서 보고된 점, 백신이 예외적 긴급승인 절차로 허가된 점 등을 고려하면 예방접종과의 인과관계를 추단할 수 있다고 판단했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰고 간 마다가스카르의 원동력은 "이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"사원에서 옷 벗고 사진 찍어"…아시아도 오버투어리즘에 '몸살'

염증·호르몬 교란, 커피 때문이 아니었다…문제는 플라스틱 내 뿜는'이것'

김밥 100줄 주문 뒤 노쇼한 60대…

설거지·청소 척척…美 기업, 가정용 로봇 구독 서비스

"보안은 제대로 되나요?"…시진핑에 뼈 있는 농담 던진 李대통령

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

국힘 "與 재판중지법 추진 '반헌법적' 발상…李대통령 재판 재개해야"

새로운 이슈 보기