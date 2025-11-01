본문 바로가기
[화천 소식]화천군, 공공 도서관 11월 'K-컬처 탐험대' 등 특별 프로그램 운영

이종구기자

입력2025.11.01 13:10

숏뉴스
화천군 평생학습축제 유성호 서울대 교수 특강…2일 개최

강원도 화천군 공공 도서관이 11월에도 회원들을 위한 다채로운 특별 프로그램들을 운영한다.

사내 도서관 전경. 화천군 제공

원본보기 아이콘

화천 어린이 도서관과 새내 도서관은 오는 4일부터 29일까지 '도서관에서 만나는 K-컬처 탐험대' 이벤트를 진행한다.


먼저 'K-캐릭터와의 만남-더피'은 4일부터 15일까지 도서관 어린이 회원들을 대상으로 열린다.

'이야기 속 수호신 독서퀴즈'와 '도전 출책왕 전래동화 탐험대'는 4일부터 22일까지 이어진다.


'K-푸드 북큐레이션'행사는 4일부터 29일까지 개최된다. 또 오는 15일 오후 2시 사내도서관, 29일 오후 2시 화천 어린이 도서관에서는 '독서 포인트제 책씨앗 시장'이 마련된다.


2025년 독서 포인트제 참여회원들을 대상으로 열리는 책씨앗 시장에서는 독후활동 내역에 따라 적립된 책씨앗을 화폐처럼 사용해 물건을 구매할 수 있다.

화천군 평생학습축제 유성호 서울대 교수 특강…2일 개최

화천군이 오는 2일 2025 화천평생학습축제 인문학 특별강연을 개최한다.

화천평생학습축제 특별강연(서울대 유성호 교수) 포스터. 화천군 제공

원본보기 아이콘

군은 2일 오후 6시10분부터 화천문화예술회관 대공연장에서 유성호 서울대학교 의과대학 교수를 초청해 '죽음을 통해 삶을 배우다'라는 주제의 강연을 진행한다.


국내 대표적 법의학자로 손꼽히는 유성호 교수는 '나는 매주 시체를 보러 간다', '서울대 교수와 함께 하는 10대를 위한 교양수업' 등의 저자이기도 하다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

