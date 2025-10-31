본문 바로가기
SKT, AI 사내조직 이끌 ‘투톱’에 유경상·정석근…구글·네이버 출신

박유진기자

입력2025.10.31 17:12

수정2025.10.31 17:22

시계아이콘00분 42초 소요
보고 절차 간소화·현장 중심 실행…AI 사업 속도전 선언

SKT AI CIC 새 수장으로 공동선임된 유경상 CSO·정석근 GPAA부장. 사진제공=SKT

SKT AI CIC 새 수장으로 공동선임된 유경상 CSO·정석근 GPAA부장. 사진제공=SKT

SK텔레콤은 31일 인공지능(AI) 사내 독립기업인 ‘AI CIC’의 수장을 유경상 최고전략책임자(CSO)와 정석근 GPAA사업부장으로 공동 선임했다고 밝혔다.


AI 역량 결집을 목표로 지난 9월 출범한 AI CIC는 SK텔레콤의 AI 전략과 사업 실행을 전담하는 핵심 조직이다.

유경상 신임 CIC장은 구글 출신으로, SK그룹 내 AI 전략 수립과 글로벌 파트너십 구축을 주도해왔으며 SKT에서는 전략·신사업 발굴을 맡아왔다. 정석근 신임 CIC장은 네이버 클로바 CIC 대표를 지냈고, SKT 합류 이후 AI 기술 개발과 글로벌 투자, 인프라 구축을 총괄했다.


SKT는 두 인물을 AI CIC의 공동 책임자로 임명해 전략과 사업 부문 간 전문성을 강화하고, 각자의 역량을 결합한 ‘투톱 체제’를 구축한다고 설명했다. 이들은 전날 선임된 정재헌 최고경영자(CEO)를 한명진 MNO CIC장과 함께 보좌하게 된다.


또한 AI CIC장 선임을 계기로 ‘속도’를 핵심 가치로 삼고, 이미 착수한 조직 개편안을 확정해 실행 중심의 체계를 갖추겠다고 밝혔다. 보고·결재 절차를 간소화하고 실무 중심으로 움직이는 민첩한 조직으로 운영한다는 방침이다.

정석근 CIC장은 “AI CIC 출범은 단순한 조직 변화가 아니라 SKT가 잘할 수 있는 AI 사업에 집중할 수 있는 시스템을 세우는 일”이라며 “글로벌 AI 산업이 급변하는 가운데 SKT만의 경쟁력을 확보하겠다”고 말했다.


유경상 CIC장은 “각 분야의 전문성을 지닌 정예 조직이 유기적으로 협력해 시장 변화에 빠르게 대응함으로써 고객이 체감할 수 있는 실질적 AI 성과를 만들어내겠다”고 밝혔다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

