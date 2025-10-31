대통령실 "관세협상 팩트시트 거의 마무리…안보 분야 기다리는 중"[경주APEC]

대통령실이 한미 관세협상 내용을 담은 '팩트시트(설명자료)' 작성 작업이 거의 마무리됐다고 31일 밝혔다. 다만 안보 부문에서 다소 시간이 걸려 이를 기다리는 중이라고 설명했다.

김용범 대통령실 정책실장은 31일 경주 국제미디어센터 브리핑에서 '관세협상 팩트시트가 주말 중 완료되는지' 묻는 말에 "투자와 통상에 관한 조인트 팩트시트는 한미 당국 간 (논의가) 거의 마무리됐다"고 말했다.

다만 김 정책실장은 "안보 분야도 팩트시트를 작업하고 있다"면서 "안보 분야에서는 문구를 두고 한미가 협의하고 있다"고 전했다. 그러면서 "안보 분야 (작업을) 기다리는 상태"라고 부연했다.

김 실장은 "이왕이면 (관세와 안보를) 같이 발표해야 하지 않겠느냐"며 "정상회담에서 다 다뤄진 주제들이기 때문에 한미는 안보, 투자, 통상 전 분야를 한꺼번에 담아 조인트 팩트시트가 발표됐으면 좋겠다는 입장"이라고 얘기했다.

한편 김 실장은 한국의 '핵연료 추진 잠수함'을 미국의 필라델피아 조선소에서 만들게 됐다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 게시글에 대해 "아는 바 없다"고 했다.





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



