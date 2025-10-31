본문 바로가기
정당

장동혁 "제2의 건국전쟁"·송언석 "표로 천벌 받아야"

장보경기자

입력2025.10.31 15:09

野 서울시당 당협위원장 및 선출직 공직자 워크숍
"하나로 뭉쳐 싸워 내년 지방선거 반드시 승리"

장동혁 국민의힘 대표는 31일 "내년 지방선거는 제2의 건국 전쟁이자 체제 전쟁"이라며 격전지 서울 수성 의지를 다졌다.


장 대표는 이날 서울 강남구 SETEC 컨벤션센터에서 열린 서울시당 당협위원장 및 선출직 공직자 워크숍에 참석해 "한강의 기적을 통해 자유 민주주의가 승리하는 국민의 기적을 이룰 수 있도록 여러분이 그 싸움을 시작해 달라"며 이같이 말했다.

31일 서울 강남구 SETEC 컨벤션센터에서 열린 국민의힘 서울시당 당협위원장 및 선출직 공직자 워크숍에서 장동혁 대표 등 참석자들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

31일 서울 강남구 SETEC 컨벤션센터에서 열린 국민의힘 서울시당 당협위원장 및 선출직 공직자 워크숍에서 장동혁 대표 등 참석자들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

지난 6월 출범한 내란·김건희·해병대 등 3대 특검에 대해선 "힘을 잃어가고 있다"며 "우리는 어두운 터널을 거의 다 빠져나가고 있고, 이제 더불어민주당이 어둠의 터널로 들어가기 시작했다"고 주장했다.


장 대표는 "국민과 함께 국민의 기적을 반드시 이뤄야 할 시기"라며 "하나로 뭉쳐 싸우면 내년 지방선거에서 반드시 이겨낼 수 있을 것"이라고 강조했다.


송언석 국민의힘 원내대표는 정부·여당을 겨냥해 "말로는 자유민주주의를 떠들지만 자유를 다 말살하고 법 앞의 평등과 삼권분립을 전부 무시한다"고 비판했다. 그러면서 "이런 사람들은 반드시 천벌을 받아야 한다"며 "'비나이다, 비나이다' 하면 될 일이 아니다. 다가오는 선거에서 표로써 확실히 천벌을 받도록 해야 한다"고 역설했다.

배현진 서울시당위원장은 "서울은 반드시 승리해서 대한민국을 견인하는 선구자가 될 것을 믿어 의심치 않는다"며 "수도 서울과 대한민국을 지키기 위해 내년까지 한마음으로 싸워달라"고 당부했다.


이날 행사에는 장 대표 등 당 지도부를 비롯해 나경원 지방선거 총괄기획단장 등이 참석했다. 오후에는 오세훈 서울시장이 시정을 설명한 뒤 참석자들과 간담회를 진행할 예정이다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

