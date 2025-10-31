본문 바로가기
중기부, K-뷰티론 참여 범위 확대…"추천서 없이 가능"

이성민기자

입력2025.10.31 14:14

제조기업 발주서만으로 자금 신청

중소벤처기업부는 31일 우수 화장품 브랜드사의 신제품 생산에 드는 자금을 지원하는 'K-뷰티론' 변경 공고를 시행한다고 밝혔다.


K-뷰티론은 중소브랜드사와 제조기업으로 구성된 화장품 산업 생태계를 종합 고려해 생산자금 확보에 어려움을 겪는 중소브랜드사가 시장에 원활히 진입할 수 있도록 발주서를 근거로 제조기업(수주기업)의 추천을 거쳐 지원하는 정책자금이다.

중기부, K-뷰티론 참여 범위 확대…"추천서 없이 가능"
중기부는 이번 변경공고에 더 많은 중소브랜드사와 제조기업이 성장 기회를 얻을 수 있도록 참여 범위를 확대했다.

그간 제조기업의 추천 과정에서 발생하는 행정부담 완화를 위해 대한화장품협회와의 협업 트랙을 운영했지만 이번 변경공고를 통해 유망 중소브랜드사가 추천서 없이도 발주 증빙서류를 근거로 신청할 수 있는 트랙을 신설했다. 이 경우 추천서를 대신해 정책우선도평가를 거치게 된다.


자세한 내용은 중기부 누리집이나 중소벤처기업진흥공단 누리집을 통해 확인할 수 있다. 신청은 중소벤처기업진흥공단 디지털지점에서 하면 된다.


이순배 중기부 글로벌성장정책관은 "앞으로도 현장의 목소리를 지속적으로 반영해 제도를 내실화하겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
