배민푸드페스타 참여 프랜차이즈 주문 수 37%↑

김철현기자

입력2025.10.31 10:32

100여 외식 브랜드, 4만여 가게 참여

배달의민족 운영사 우아한형제들이 이달 17일부터 진행 중인 '배민푸드페스타'에 참여하는 주요 프랜차이즈 브랜드의 주문이 30% 이상 증가했다.


배민은 배민푸드페스타에 참여하는 10여 곳 주요 브랜드의 행사 첫 주(10월 4주차) 주문 수를 집계한 결과 한 달 전에 비해 37% 증가한 것으로 확인됐다고 31일 밝혔다. 프랜차이즈가 아닌 참여 가게 주문 수도 같은 기간 5% 이상 늘어났다.

배민푸드페스타는 본격적인 가을·겨울 시즌을 맞아 고객에게 올해 최대 규모의 혜택을 제공하고 업주 주문을 확대하기 위한 행사로 12월 31일까지 약 10주간 진행된다. 총 100여 개의 인기 외식 브랜드와 약 4만여 곳의 가게가 참여하는 대규모 할인 프로모션이다.


이번 행사로 플랫폼 유입 고객 수도 약 2주 만에 10% 이상 늘어나며 행사에 참여하지 않는 입점 업주의 노출 기회도 확대됐다. 또한 브랜드 쿠폰을 사용한 고객 중 27%가 배민이 제공하는 '더하기 쿠폰'의 혜택을 추가로 누렸다.


1주차 행사에서는 BHC, BBQ, 처갓집양념치킨, 요아정 등 각 브랜드에서 사용할 수 있는 최대 8000원 할인 쿠폰을 고객에게 매일 선착순 지급했다. 이어진 2주차에는 두찜, 네네치킨, 명랑핫도그 등 인기 브랜드가 참여한다. 3주차에도 버거킹, 자담치킨, 컴포즈커피, 홍콩반점0410 등 다양한 외식 브랜드가 대거 참여한다. 배민은 올 연말까지 각 주차별 인기 외식 브랜드의 할인 쿠폰을 제공해 치킨, 패스트푸드, 피자, 디저트 등 다채로운 메뉴 카테고리에서 고객이 즐길 수 있는 차별화 된 할인 경험을 선사할 예정이다.

배민 관계자는 "고객들이 매주 새로운 외식을 부담 없이 즐기고, 업주들은 신규 고객을 확보하며 주문 수를 대폭 늘릴 수 있도록 준비했다"며 "연말까지 이어지는 배민푸드페스타가 꾸준히 기대되는 이벤트로 자리잡을 수 있게 노력하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
