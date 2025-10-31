본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

루센트블록, 카카오뱅크와 STO 대중화 '맞손'

최호경기자

입력2025.10.31 10:13

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"안전한 STO 생태계 구축 기여할 것"

루센트블록은 카카오뱅크와 신종증권 시장의 대중 접근성 확대와 안전한 인프라 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

루센트블록은 카카오뱅크와 신종증권 시장의 대중 접근성 확대와 안전한 인프라 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 루센트블록

루센트블록은 카카오뱅크와 신종증권 시장의 대중 접근성 확대와 안전한 인프라 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 루센트블록

AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 토큰증권(STO)을 비롯한 신종증권 시장의 건전한 성장과 투자자 접근성 강화를 목표로 마련됐다. 양사는 ▲신종증권 시장에 대한 대중의 접근성 확대를 위한 사업 추진 ▲신종증권 시장의 안전한 인프라 구축을 위한 제안 및 개선 협력 ▲각 플랫폼의 사용자 및 투자자 대상 신종증권 정보 제공과 교육 콘텐츠 지원 등을 협력하기로 했다.


이번 협약을 계기로 루센트블록은 일반 투자자들이 쉽고 안전하게 새로운 금융혁신을 경험할 수 있는 기반을 마련할 계획이다. 또한 '모두에게 소유의 기회를'이라는 철학 아래, 다양한 실물자산 기반 STO 상품을 통해 누구나 손쉽게 자산의 일부를 보유하고 거래할 수 있는 환경을 조성해 나갈 방침이다.

허세영 루센트블록 대표는 "루센트블록의 기술력과 경험을 바탕으로 투명하고 안전한 STO 생태계 구축에 기여하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸어 담는 중국 [짝퉁의공습]⑩ "잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

금관 쓰고 멜리니아와 춤추는 트럼프 AI 영상 확산

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

숙소도 없고 음식도 부실, APEC 경찰·소방 홀대 논란

무면허로 전동킥보드 몰다 사망사고 낸 고교생…실형 선고

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

새로운 이슈 보기