루센트블록, 카카오뱅크와 STO 대중화 '맞손'

루센트블록은 카카오뱅크와 신종증권 시장의 대중 접근성 확대와 안전한 인프라 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 협약은 토큰증권(STO)을 비롯한 신종증권 시장의 건전한 성장과 투자자 접근성 강화를 목표로 마련됐다. 양사는 ▲신종증권 시장에 대한 대중의 접근성 확대를 위한 사업 추진 ▲신종증권 시장의 안전한 인프라 구축을 위한 제안 및 개선 협력 ▲각 플랫폼의 사용자 및 투자자 대상 신종증권 정보 제공과 교육 콘텐츠 지원 등을 협력하기로 했다.

이번 협약을 계기로 루센트블록은 일반 투자자들이 쉽고 안전하게 새로운 금융혁신을 경험할 수 있는 기반을 마련할 계획이다. 또한 '모두에게 소유의 기회를'이라는 철학 아래, 다양한 실물자산 기반 STO 상품을 통해 누구나 손쉽게 자산의 일부를 보유하고 거래할 수 있는 환경을 조성해 나갈 방침이다.

허세영 루센트블록 대표는 "루센트블록의 기술력과 경험을 바탕으로 투명하고 안전한 STO 생태계 구축에 기여하겠다"고 했다.





