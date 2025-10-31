현대모비스, 3Q 영업익 7800억…관세 영향에 전년비 14%↓

핵심 전장 부품 공급 확대로 매출액은 7%↑

현대모비스는 모듈 제품과 핵심부품 공급 물량이 꾸준히 늘고, 미국 전동화 신공장의 가동을 통한 물량 증가가 매출 증가를 견인했다고 설명했다. 또 에프터서비스(A/S) 부품에 대한 글로벌 수요 강세와 우호적 환율 효과도 외형 성장에 힘을 보탰다.

다만 미국 관세 영향에 따라 영업이익은 감소세로 돌아섰다. 주요 사업 분야인 모듈 및 핵심부품 제조부문이 370억원 적자 전환했다.

현대모비스는 선도 기술 경쟁력을 중심으로 예측 불가능한 시장 환경을 극복하고 글로벌 시장을 적극 공략한다는 방침이다. 현대모비스 관계자는 "올해 말까지 연간 연구개발을 위한 투자가 처음으로 2조원을 넘을 것으로 예상된다"며 "전동화와 전장 등 모빌리티 핵심사업 영역에서 기술 경쟁력을 강화해 글로벌 시장에서의 수주를 지속적으로 늘려갈 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.

특히 미국과 관세협상 세부 합의로 자동차 관세가 기존 25%에서 15%로 인하되면서 불확실성이 해소됐다. 현대모비스는 제품 경쟁력 강화와 함께 지속적인 수익성 개선을 통해 손익방어에 나선다는 계획이다.

아울러 현대모비스는 주주 가치 제고 방안을 충실히 이행하고 있다고 밝혔다. 올해 총 현금 배당 규모를 지난해 수준으로 유지하는 가운데 중간 배당을 기존 1000원에서 1500원으로 확대한 바 있다. 올해 4145억원 규모의 자사주를 매입해 연말까지 전량 소각 예정이며, 기보유하고 있던 자사주 70만주도 추가로 소각할 예정이다.





