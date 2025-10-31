본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

유통

[경주APEC]베트남 주석 면담 신동빈 "현지 고용·투자 협력 지속"

김흥순기자

입력2025.10.31 10:13

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

CEO 서밋서 각국 정상·글로벌 CEO와 회동
글로벌 네트워킹·협력 방안 모색

신동빈 롯데그룹 회장이 지난 28일부터 경북 경주에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋에 참가해 각국 정상과 글로벌 기업 CEO들을 만나 비즈니스 현안과 협력 방안을 논의했다.


31일 롯데그룹에 따르면 신 회장은 전날 회사가 활발하게 사업을 전개하고 있는 베트남의 르엉 끄엉 국가주석과 면담하며 현지 사업에 대한 협력 방안을 모색했다.

신동빈 롯데 회장(왼쪽)이 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열린 경주에서 르엉 끄엉 베트남 국가주석을 만나 악수하고 있다. 롯데지주 제공

신동빈 롯데 회장(왼쪽)이 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열린 경주에서 르엉 끄엉 베트남 국가주석을 만나 악수하고 있다. 롯데지주 제공

AD
원본보기 아이콘

신 회장은 이 자리에서 "현재 롯데그룹은 약 40조동(약 2조1700억원) 이상을 투자해 유통과 식품 등 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있다"며 "앞으로도 현지 고용을 창출하고 투자 협력을 지속하며 베트남과의 신뢰를 공고히 해 나가겠다"고 말했다. 르엉 끄엉 베트남 주석도 "베트남 정부 차원에서도 롯데의 관련 제안을 적극 검토하겠다"고 화답했다.


롯데는 1990년대 베트남에서 외식사업을 시작으로 유통, 호텔, 영화관 등 다양한 사업을 전개하고 있다. 대표적으로 2023 9월 문을 연 롯데몰 웨스트레이크 하노이는 쇼핑과 문화의 중심지 역할을 하며 하노이 대표 랜드마크로 자리 잡았으며, 개점 2년 만에 누적 방문객 2500만명을 돌파했다. 롯데GRS는 현지화 전략을 통해 베트남 프랜차이즈 업계 선도 기업으로 자리 잡았다.


이날 신 회장은 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리와 유통사업 현황 및 향후 협력관계에 대해서도 논의했다. 또 지난 29일에는 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO와의 미팅에서 유통 사업 분야에 인공지능(AI)을 접목하고, 고객 빅데이터를 활용하는 방안 등을 논의했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸어 담는 중국 [짝퉁의공습]⑩ "잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

금관 쓰고 멜리니아와 춤추는 트럼프 AI 영상 확산

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

숙소도 없고 음식도 부실, APEC 경찰·소방 홀대 논란

무면허로 전동킥보드 몰다 사망사고 낸 고교생…실형 선고

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

새로운 이슈 보기