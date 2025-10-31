미래에셋자산운용, 연기금 투자풀 주간운용사 1위로 재선정

미래에셋자산운용은 기획재정부가 주관한 '연기금투자풀 주간운용사 선정 평가'에서 1위를 기록하며 2회 연속 주간운용사로 선정됐다고 31일 밝혔다.

기획재정부는 28일 열린 투자풀운영위원회에서 미래에셋자산운용을 2026년부터 2029년까지 4년간 연기금투자풀의 주간운용사로 최종 선정했다. 미래에셋자산운용은 정성평가의 전 부분에서 우수한 평가를 받아 1위를 기록했다. 기획재정부는 "미래에셋자산운용은 적극적인 전담인력 확충 등 투자풀 제도 발전을 위한 개선사항을 제시하여 다수 항목에서 1위를 득점했다"고 평가했다.

연기금투자풀은 기획재정부가 기금 및 공공기관의 여유자금을 통합 운용해 수익성과 안정성을 동시에 제고하기 위해 2001년 도입한 제도다. 미래에셋자산운용은 2021년부터 주간운용사로 참여하며 ▲투자 다변화 ▲위험관리 고도화 ▲공공기관 예탁 확대 ▲교육·자문체계 확립 등을 통해 제도의 안정적 운영과 발전에 기여해왔다.

미래에셋자산운용은 올 2월 기획재정부 '연기금투자풀 제도 개편안'의 방향에 맞춰 '공공투자풀로의 진화'를 위해 다양한 역할을 수행하고 있다. 연기금에 대한 서비스를 고도화하는 한편, 공공기관과 공직유관단체를 대상으로 한 적극적인 마케팅과 자문활동을 통해 거래기관 수와 예탁 규모를 확대하고 있다. 또한 투자풀 최초 벤처투자 상품을 비롯해 해외부동산·인프라 등 대체투자 상품 라인업을 강화해 예탁기관의 투자 선택지를 넓혀왔다.

미래에셋자산운용은 앞으로도 장기적인 관점에서 OCIO 역량 강화를 위해 지속해서 투자하고, 연기금투자풀 주간운용사로서 제도 발전과 시장 확대에 기여해 나갈 계획이다.

미래에셋자산운용 기관플랫폼 대표 이병성 부사장은 "1위로 주간운용사에 재선정 된 것은 지난 4년간의 꾸준한 혁신과 제도 기여 노력이 인정받은 결과"라고 말했다.

이어 "미래에셋자산운용은 단순한 자산운용사를 넘어 예탁기관 여유자금 운용을 함께 책임지는 파트너로서 해야 할 역할을 다할 계획"이며 "앞으로도 연기금투자풀 전담 운용기관으로서 더 높은 전문성과 성과로 보답할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.





