서초구, 현장 중심 ‘안전한 통학로’ 조성에 주력

김민진기자

입력2025.10.31 07:38

동 현장 점검·주민 건의 통해 통학로 전면 개선

서울 서초구(구청장 전성수)가 학생들의 통학로 안전을 위해 주민 건의와 현장 점검을 대폭 반영한 ‘수시 개선 방식’으로 위험 요소를 신속히 개선하는 데 주력하고 있다고 31일 밝혔다. 교통행정과, 도로과, 경찰서, 도로교통공단, 학교 등 관련 기관이 협력해 현장을 점검하며 부서 간 칸막이를 없앤 협업체계를 구축했다.

이달 방현초 일대에서 진행한 어린이 등굣길 교통안전 캠페인. 서초구 제공.

이달 방현초 일대에서 진행한 어린이 등굣길 교통안전 캠페인. 서초구 제공.

서일초 주변은 차량 과속 위험이 컸으나 횡단보도 및 보행신호등 신설과 제한 속도 시속 20km 하향, 과속방지턱 8개 설치 등으로 보행자 안전이 크게 높아졌다. 서울프랑스학교는 급경사 내리막길 사고 예방을 위해 옐로카펫 설치, 과속방지턱과 안전펜스를 마련했다. 반포학원가 및 서원초 일대에는 고원식 횡단보도와 어린이 눈높이 반사경, 안전펜스 보강으로 교통사고 위험을 줄였다.


또한 25억원의 예산을 확보해 방일초, 원촌초, 까리따스 어린이집 등 3곳 어린이보호구역을 확대 지정하고, 보행신호 음성안내 보조장치, 옐로카펫, 미끄럼방지포장, 태양광 LED 표지판 등 안전시설을 단계적으로 보강할 예정이다.

지난 17일에는 방현초 일대에서 전성수 구청장과 지역 주민 등 40여 명이 참여한 ‘어린이 등굣길 교통안전 캠페인’을 진행해 교통안전수칙 준수를 당부했다.


전성수 서초구청장은 “아이들의 통학로 정비는 한 번으로 끝나는 일이 아니며, 현장 중심 세심한 개선을 이어가겠다”며 “학생과 학부모 모두 안심할 수 있는 통학환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

프랑스학교 옐로카펫 설치 후 모습. 서초구 제공.

프랑스학교 옐로카펫 설치 후 모습. 서초구 제공.

원본보기 아이콘




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

